Un război între Israel și Hezbollah, din ce în ce mai posibil

Se extinde războiul din Gaza? Herzi Halevi, șeful statului major al armatei israeliene, a afirmat că șansele unui conflict între Israel și Hezbollah în lunile următoare „este mai mare acum decât era în trecut”.

„Vom începe cu o mulţime de avantaje”, a spus oficialul militar în fața rezerviștilor antrenându-se la granița de nord cu Libanul, unde zilnic au loc confruntări cu Hezbollah. Tensiunile la granița de nord a Israelului au crescut constant începând din octombrie, în contextul conflictului dintre teroriștii Hamas și Forțele de Apărare Israeliene (IDF).

Recent, Halevi a declarat că „zona din sudul Libanului este una de luptă şi va rămâne aşa atât timp cât Hezbollah operează de acolo”. El a adăugat că „Hezbollah riscă să transforme întregul teritoriu al statului Liban într-o zonă de luptă”.

Pakistan a atacat Iranul

În altă ordine de idei, amintim că Pakistanul a ripostat atacurilor Iranului. Joi, pe 18 ianuarie, un înalt oficial din cadrul serviciilor de informații a afirmat că Pakistanul a fost asociat cu atacuri efectuate în interiorul Iranului. Acestea au avut ca obiectiv militanții baluchi.

La doar două zile după ce Iranul a efectuat atacuri în interiorul teritoriului pakistanez, conform unui oficial de rang înalt, această acțiune a fost considerată un răspuns la atacurile conduse de Iran pe teritoriul Pakistanului. Acestea au avut drept țintă militanți baluchi, potrivit de Reuters.

Până în acest moment, se cunoaște că trei femei și patru copii au pierit în urma acestor evenimente.

Oficialii pakistanezi nu au confirmat oficial atacurile. Presa iraniană a raportat însă că mai multe rachete au lovit un sat în provincia Sistan-Baluchistan. Aceasta este situată la granița cu Pakistanul. Potrivit acestor surse, trei femei și patru copii, toți ne-iranieni, au fost declarați decedați.

Marți, Iranul a anunțat că a atacat baze militare asociate cu Israel în Pakistan. Ca răspuns, autoritățile pakistaneze au menționat că atacurile au afectat civili. Au transmis, totodată, că doi copii au pierit. Pakistanul a avertizat că Teheran va trebui să-și asume responsabilitatea și să facă față consecințelor.

Salman Masood, jurnalistul responsabil cu relatarea evenimentelor din Pakistan pentru The New York Times începând din 2021, a raportat pe platforma X (fost cunoscută sub numele de Twitter) că forțele aeriene pakistaneze au desfășurat atacuri aeriene în cursul nopții asupra taberelor separatiste Baluch din Iran. Mai multe puteți afla aici.