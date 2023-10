Au ieșit la iveală noi informații despre Elodia. Mama avocatei, Emilia Ghinescu, a spus că nepotul ei seamănă izbitor, din punct de vedere fizic, cu regretata lui mamă. Totodată, aceasta a mai spus și că îi duce dorul, deoarece nu l-a mai văzut de aproximativ 11 ani.

Acesta refuză să-și vadă bunica, dar și unchiul, pe fratele Elodiei, absolvent de Teologie.

„Nu l-am mai văzut de foarte mulți ani, când era mic mai mergeam cu daruri, băteam la poartă, îi duceam haine și dulciuri. Noi l-am mai căutat, dar el a refuzat să ne vadă, este supărat pe noi că l-am trimis pe Cristian Cioacă, pe tatăl lui, la închisoare, după dispariția Elodiei.

Am însă bucuria că fiul Elodiei are, încă de bebeluș, privirea și zâmbetul ei, îi seamănă leit fiicei mele, nu are nicio treabă cu Cioacă. Este exact ca ea. L-am recunoscut și acum, mare, în pozele de pe Internet, chiar dacă avea ochii acoperiți”, a declarat Emilia Ghinescu.