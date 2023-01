Răsturnare de situație pentru Simona Halep! Anunțul a fost făcut chiar acum: Nu mai participă!

Sursa: captură Digi24

Este cel mai greu an pentru Simona Halep. Jucătoarea noastră, suspendată temporar după ce a fost prinsă pozitiv la controlul antidoping de la US Open, nu are jumătăți de măsură. Adevărul despre ce se întâmplă cu jucătoarea de tenis a fost dezvăluit de un apropiat al acesteia.