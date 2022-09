Ieri a fost o zi extrem de importantă pentru Laurențiu Reghecampf și partenera sa, Corina Caciuc. Aceștia și-au creștinat fiul, pe micuțul Liam Simeon. După slujbă părinții au petrecut alături de invitații lor într-un restaurant din nordul Bucureștiului. Aceștia s-au delectat cu delicioasele preparate personalizate ce le-au fost servite și au încins atmosfera pe ringul de dans. Marius Mihalache&Band, Robert Band și Fata cu Vioara au fost printre artiștii care au întreținut atmosfera la fericitul eveniment.

Corina Caciuc a strălucit la petrecerea de botez a fiului său

Fericita mămică întors toate capetele atunci când a apărut la restaurantul unde a avut loc petrecerea. Corina Caciuc a fost de-a dreptul ravisantă într-o rochie lungă și neagră, creația unei bune prietene, care i-a pus în valoare silueta de invidiat. Părul l-a avut prins la spate, într-un coc elegant. Nici partenerul său, antrenorul Laurențiu Reghecampf, nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a schimbat două costume de-a lungul petercerii.

În timpul petrecerii, aceasta i-a dedicat antrenorului Laurențiu Reghecampf câteva versuri din melodia „Șaraiman” a Romicăi Puceanu.

”De te-ar bate, neică, bate / Dragostile mele toate / Dragostile mele toate / Șaraiman și șaraiman”, sunt versurile pe care Corina i le-a dedicat partenerului său.

Petrecerea a avut loc în clubul Diplomat din Nordul Capitalei

Printre invitați s-a numărat și prezentatorul Kanal D Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, care a petrecut pe ringul de dans alături de fericiții părinți.

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf nu au ezitat să își arate dragostea unul față de celălalt, putând fi surprinși în ipostaze tandre pe tot parcursul petrecerii. Aceștia au dansat pe melodia „Stand by me”.

Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță” cum a cunoscut-o pe actuala sa parteneră și cum i-a furat aceasta inima.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă„ a povestit antrenorul.