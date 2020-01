În astfel de situaţii cu puternic impact emoţional şi mediatic sunt alimentate şi teoriile conspiraţioniste, mai ales pe fondul secretomaniei iniţiale a autorităţilor de la Beijing, care de abia la începutul lunii ianuarie au raportat câteva cazuri de îmbolnăviri cu pneumonie atipică, deşi primele cazuri s-au înregistrat încă de la mijlocul lunii decembrie 2019.

Mai mult, o cercetare recentă apărută în prestigioasa publicaţie „The New England Journal of Medicine” relevă că transmiterea de la om la om a virusului s-a făcut încă din luna decembrie a anului trecut, deşi autorităţile chineze nu au informat opinia publică despre acest pericol.

Potrivit studiului „Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia„, realizat pe noul tip de coronavirus (2019-nCoV), cercetat în cazul a 425 de persoane din oraşul Wuhan, caracteristicile epidemiologice demonstrează o dinamică explozivă a îmbolnăvirilor între pacienţi care au interacţionat cu persoane apropiate. Media de vârstă a fost de 59 de ani, 56% dintre subiecţi fiind de sex masculin.

Cel mai recent bilanţ al epidemiei relevă că cel puţin 213 persoane au murit din cauza coronavirusului în China, unde au fost înregistrate peste 9.776 de cazuri de îmbolnăvire, informează CNN. Alte 129 cazuri au fost raportate în 22 de ţări şi regiuni.

Cercetătorii chinezi au reuşit deja să pună la punct un test rapid de depistare a infecţiei în doar 15 minute, iar oamenii de ştiinţă din lumea întreagă se străduiesc să găsească cât mai repede posibil un antidot la noul tip de coronavirus (2019-nCoV). Chiar şi specialiştii români de la Centrul OncoGen din Timișoara lucrează la un vaccin personalizat pentru populația României, care ar putea fi dezvoltat folosind o tehnologie utilizată în vaccinarea personalizată în cancer.

Spionajul chinezesc are ramificaţii nebănuite

Presa internaţională a relatat despre numeroase incidente cu angajaţi de naţionalitate chineză în diverse companii şi instituţii care au fost depistaţi că făceau spionaj pentru ţara natală. În contextul epidemiei actuale, jurnaliştii se întreabă dacă nu cumva există o legătură cu virusul ucigaş, despre care s-a presupus iniţial că a apărut într-o piaţă de fructe de mare din Wuhan, şi un caz celebru de spionaj cu viruşi dintr-un laborator de maximă securitate din Canada.

Potrivit informaţiilor publicate de CBS, în vara anului trecut, o renumită cercetătoare chineză care lucra la Laboratorul Naţional de Microbiologie din Winnipeg (capitala provinciei canadiene Manitoba), a fost expulzată în China, după ce s-a descoperit că a sustras din laborator materiale biologice pe care le-a expediat la laboratorul din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus din aceste zile. Autorităţile canadiene au invocat atunci o breşă de securitate, iar incidentul a fost rezolvat fără consecinţe diplomatice.

Dr. Xiangguo Qiu, virusolog de prestigiu, a lucrat timp de şase ani în echipa dr. Frank Plummer, cel care a reuşit să descopere vaccinul împotriva Ebola. Întâmplător sau nu, soţul acesteia, Dr. Keding Cheng, biolog, este implicat în programul de cercetare a armelor biologice, care se desfăşoară la laboratorul de cercetări de maximă siguranţă (BL-4) din oraşul Wuhan. Unii experţi au lansat chiar ipoteza că este posibil ca virusul să fi scăpat accidental şi nu neapărat deliberat din laboratorul de maximă securitate, unde sunt studiate cele mai letale virusuri şi boli din lume.

La acea vreme, chiar şi secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a sugerat după o întrevedere cu premierul canadian Justin Trudeau, că este vorba de un posibil act de spionaj: „În general, există o creştere substanţială a cazurilor de spionaj împotriva aliaţilor NATO în cele mai diferite moduri. Tratăm cu foarte mare seriozitate acest cazuri de spionaj industrial care ar putea afecta forţele militare şi serviciile de informaţii militare”.

De menţionat că cercetătoarea chineză a colaborat cu toate cele patru instituţii de cercetare în devoltarea unor arme biologice: Academia de Ştiinţe Medicale Militare din Changchun, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din regiunea Chengdu, Institutul de Virusologie din Wuhan, precum şi cu Institutul de Microbiologie din Beijing. Întrebarea jurnaliştilor este câte materiale biologice, inclusiv viruşi periculoşi, au fost transferate de la laboratoare din lumea întreaga dinspre şi către China între anii 2006 şi 2018.

