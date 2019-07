lie Năstase a afirmat la o emisiune de televiziune că evenimentul nu va mai avea loc anul acesta, nunta urmând să fie reprogramată. „Nu merg deloc bine pregătirile de nuntă. Cred că am făcut o greșeală că am anunțat în 17 august, cred că o să o punem poate la anul. Ea vrea să fie mireasă că nu a fost până acum. Eu am fost de vreo cinci ori. Eu spun că asta e ultima nuntă, tot ce am avut înainte rămân amintiri frumoase, unele mai puțin frumoase, pentru mine ultima persoană cu care ești contează”, a explicat Ilie Năstase, conform spynews