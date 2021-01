Economistul Adrian Câciu a lansat pe Facebook un avertisment în ceea ce privește agricultura din România și scoate în evidență o lege ce a fost amânată până în anul 2021.

„Deputatii PNL au inițiat în anul 2019 o lege prin care agricultorii beneficiau de o prima de comercializare de 200 eur/to pentru marfa care merge la procesare, respectiv de 100 eur/to pentru marfa care merge in consum direct.

Un cuantum de 20.000 euro/beneficiar pe an, respectiv 10.000 euro/beneficiar pe an.

O lege făcută în sfidarea lui Florin Cîțu adică fără a se indica sursa de finanțare.

Băieții erau in opozitie își permiteau sa fie populisti și să nu verifice dacă se depaseste sau nu plafonul de minimis prevazut de Regulamentul 1408/2013 al Comisiei Europene (plafon care pentru România este de 201 milioane de euro pe trei ani).

Printre ei era și domnul vicepreședinte al Comisiei de Agricultură a Camerei Deputaților, Adrian Oros.

Pe atunci totul era posibil.

Guvernul Dancilă a spus ca nu susține proiectul dar asta nu a contat.

Veniți la guvernare, cu Oros la timona agriculturii, totul a devenit posibil.

Așa ca, proiectul de lege penelist a devenit Legea 236/2020 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021.

Fiecare agricultor urma sa primească cum am spus până la 20.000 de euro daca comercializa produsele către procesare sau 10.000 euro dacă le vindea direct catre consumatori.

Mai mult, părea ca a fost salvată si acvacultura deoarece și cei care se ocupă de acest domeniu urmau sa primească acești 20 de mii, respectiv 10 mii de euro (o adevarată revoluție ținând cont de faptul că sectorul produselor pescărești și de acvacultura este sectorul care nu a beneficiat deloc de subvenții în ultimii 20 de ani).

Ok. Campania electorală s-a încheiat, minciunile și visele colorare la fel.

Astfel că, în ultima zi a anului 2020, guvernul Cîțu, cu Oros ministru, au dat o grea lovitură agricultorilor si celor din acvacultură.

Au amânat cu un an propria lege, astfel că, în 2021 agricultorii vor trăi doar din subventia la hectar (una dintre cele mai mici din Europa) iar piscicultorii din…nimic.

OUG 225/2020.

Dacă adaugăm la asta lipsa tuturor programelor de sustinere a producției primare in anul 2021 asa cum rezulta din programul de guvernare rezulta ca vom avea in continuare un deficit comercial in creștere.

Acești laudaroși care au spus ca vor diminua deficitul comercial prezentandu-se ca niște Harapi Albi au reușit cresterea acestui deficit cu peste 20% în anul 2020. După care și-au atins scopul: Au ajuns deputați sau senatori fără să facă nimic pentru agricultură.

Atât s-au priceput.

PS pentru cei care încă nu au habar care este valoarea agriculturii românești (deși stau pe la minister agatandu-se de funcții de demnitari) le dau niste cifre:

Aproximativ 43 miliarde euro anual produce agricultura si industria alimentară din care agricultura 32 si industria alimentara 11 miliarde.

Dacă acești filozofi cred ca 43 miliarde de euro se pot sustine doar cu 3 miliarde euro când vrei convergență reală și dezvoltare, înseamnă ca sunt străini de domeniul cifrelor, al economiei agrare și al dezvoltării durabile. Numai amortismentele în acest domeniu sunt de 3,5 miliarde euro anual.

Urmare faptului că nu cunosc economie agrară a rezultat o pierdere de 25% în anul 2020, care în fapt anulează cresterea economică din agricultură din perioada 2017-2019 care a fost de 27,5%. (stiu ca dau vina pe seceta, dar daca stiau ca este, puteau face zonarea culturilor si despăgubirea fermierilor, nu lăsat sa se acumuleze pierderi).

Vedeți voi, Cîțu, Oros sau care mai credeți ca știți ceva, când vii în cădere economică singura variantă să ieși din cadere este stimularea cresterii.

Așa că, la asta ar fi trebuit să vă gândiți, mai ales ca ați distrus micii producători dupa ce ați speriat consumatorii să mai intre în piețele agroalimentare.

E ca paracetamolul la răceală.

Nu îl dai, răceala continuă”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.