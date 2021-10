Rareș Bogdan a spus că ar fi dispus să renunțe la activitatea sa la Bruxelles în cazul în care premierul ar considera că prezența lui în Guvern „este un plus şi un ajutor pentru PNL”.

„Dacă Florin are nevoie de mine şi consideră că prezenţa mea în Guvern este un plus şi un ajutor pentru PNL, pentru români în primul rând şi pentru ceea ce avem de făcut, i-am spus că poate să se bazeze pe mine. Nu aş vrea să intru imediat, să mă lase măcar până în primăvară la Bruxelles, că mai am de terminat nişte dosare pe care le-am luat şi nişte proiecte pe care le-am făcut acolo.