Rareș Bogdan a început o campanie puternică de susținere a lui Florin Cîțu pentru funcția de președinte al PNL. Liderul PNL a făcut o serie de declarații dure la adresa lui Ludovic Orban. El și-a exprimat în cadrul emisiunii „Actualitatea” B1, moderată de către Tudor Mușat, motivele pentru care premierul în funcție ar trebui să câștige alegerile interne și asfel, să conducă PNL.

“Este nevoie de o reîmprospătare în PNL, e nevoie de un stil mai puțin protocolar, de un stil direct. Este un liant între generații Florin Cîțu, este un liant între conservatorism și progresism”, a comentat Bogdan pentru B1 TV, luni seara.

Rareș Bogdan nu s-a oprit doar la aceste aprecieri, ci a continuat mult mai dur.

„Este un pro-american și un pro-occidental convins, un om care nu face jocuri de culise care nu merge pe ‘e bine și așa’ sau pe ‘spălarea’ unora din PSD sau din ALDE pentru a intra pe niște poziții publice doar pentru că ‘o mână spală pe alta’ și ‘amândouă spală fața’”, a arătat Bogdan.

Rareș Bogdan: Florin Cîțu are marea calitate de a lucra în echipă

„Eu cred că pentru România și PNL, Florin Cîțu este soluția, un om care lucrează în echipă, în niciun caz nu este un autocrat și acest lucru este foarte important. Și mai ales, este un om care să poarte dușmănii și care să ducă războaie (…)”, a mai punctat europarlamentarul PNL.

De altfel, Rareș Bogdan a intrat, oficial, într-un război al declarațiilor cu Ludovic Orban încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Atunci, actualul președinte al PNL a făcut o serie de comentarii, întrebat fiind dacă simte că a fost trădat de europarlamentarul PNL. “Stiti foarte bine ca Rares Bogdan a avut anumite declaratii nu foarte prietenoase la adresa mea si orice observator atent se putea astepta… Dar, deocamdata, a fost intr-o poză”, a punctat Orban.

La rândul său, Rareș Bogdan a dat o replică pe măsură. “Nu stiu ce a vrut sa spuna domnul Ludovic Orban. Ii multumesc pentru cuvinte. Nu a facut decat sa recunoasca o chestiune vizibila, atunci cand eu am venit in PNL si m-am implicat, am energizat partidul, aducand patru-cinci, nu stiu cate procente, cu siguranta un procent am adus. Si lucrul acesta s-a vazut”, a punctat el.