„Domnul Iohannis în loc să vină de la Sibiu şi să ne arate ce înseamnă comportamentul nemţesc, adică ein Mann, ein Wort – un om, un cuvânt -, vrea să ne înveţe pe noi, la Bucureşti, cum e cu şmecheriile şi e păcat. Eu cred că România nu are nevoie de şmecheri, are nevoie de oameni serioşi, care să-şi înţeleagă rolul în societate, rolul atribuit de Constituţie. Un astfel de demers miroase de la distanţă ca o capcană sau ca o jucărie, prin care preşedintele să încerce să-şi mai adauge o şansă în plus pentru realegere”, a susţinut liderul ALDE.

În replică, Rareș Bogdan i-a spus: „Domnule Tăriceanu, dacă România nu are nevoie de șmecheri, demisionați vă rog din Parlament, renunțați la imunitate și lăsați-vă judecat! Ce ziceți, aveți curaj? Nu? Mă gândeam eu… Să nu uit, a propos de imunitate: domnul Titus Corlățean, pe care PSD îl vrea vicepremier, este alt băiat deștept care a scăpat de dosar penal – exact acum 3 ani, Senatul toxic a respins cererea DNA de ridicare a imunității. Procurorii îl acuzau pe Corlățean de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale în dosarul Diaspora 2014. Iar PSD-ul lui Dăncilă & „reformatorii” îl vede vicepremier. Hai, mai ușor cu pianul pe scări…”.

