Rareș Bogdan nu a mai rezistat după ce a văzut sondajele CURS, potrivit cărora, liberalii au pierdut 12% într-un singur an de zile. Prim-vicepreședintele partidului a vorbit despre motivele care au dus la o astfel de pierdere.

Potrivit acestuia, măsurile luate în contextul pandemiei de coronavirus ”nu au fost populare” , iar mulți colegi din partid s-au supărat când au auzit asta. Totodată, el a subliniat faptul că o ”bună guvernare înseamnă măsuri corecte” și totodată, comunicare corectă, dar și curaj.

„Înseamnă (n.r. rezultatel sondajului) costurile unei pandemii extrem de complicate cu măsuri care nu au fost populare. A însemnat ce am spus acum 11 luni, când unii s-au supărat, am spus că este deficitară comunicarea. Buna guvernare înseamnă măsuri corecte și îsneamnă de asemenea comunicare coerentă, plus curaj.

Din păcate, comunicare a fost ușor deficitară, deși Guvernul a avut curaj și a luat măsuri bune”, a spus Rareș Bogdan, la Antena 3.

Rareș Bogdan, despre cum s-au pierdut voturile

Totodată, eurodeputatul a vorbit și despre modul în care voturile liberalilor s-au pierdut. Potrivit acestuia, cele mai multe voturi au fost pierdute în perioada în care Bisericile au fost închise, iar ”păcănelele” au rămas deschise.

„Au fost câteva momente care ne-au dus la îndepărtarea unor votanți. Am pierdut 800.000 de voturi între europarlamentare și parlamentare. Ce s-a întâmplat între ele? Am avut un conflict pe care nu am știut să-l gestionăm, cu Biserica.

Am închis Biserici, dar am lăsat deschise păcănelele, asta ne-a afectat foarte mult. Asta a mutat electoratutul nostru conservator spre zona AUR sau în afara votului”, a mai spus el.

Prim-vicepreședintele PNL a mai precizat că un alt moment dificil a fost cel privind închiderea piețelor. Se pare că la nivel național s-a creat o imagine care i-a afectat foarte mult pe liberali.

„Alt moment dificil, atunci când pentru a stăvili previziunile s-a luat decizia închiderii piețelor. Efectiv s-au închis doar 28 de piețe, dar la nivel național s-a creat imaginea că țăranul român stă în frig și că au rămas deschise supermarketurile.

Am crezut ca și presedintele Iohannis ca traseismul trebuie să înceteze, este cea mai înfioratoare plagă a acestei țări. Am câștigat câțiva primari și am pierdut 300.000 de voturi”, a mai spus acesta.