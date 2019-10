Deranjat de faptul că se tot insistă pe ideea că Legea privind recursul compensatoriu este creaţia sa, fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că-i va da în judecată pe doi dintre susţinătorii acestui neadevăr, Cătălin Predoiu şi Rareş Bogdan. “Sub semnătura mea, MJ a dat aviz negativ modificărilor parlamentare. Sub semnătura mea, Mj a susținut neconstituționalitatea proiectului de lege”, a insistat Tudorel Toader într-o postare pe pagina sa de Facebook.

“Repetăm, în speranța de a se ințelege !

Legea privind recursul compensatoriu nu a fost inițiată în timp ce eram ministru al justiției. Proiectul de lege a fost modificat, în mod substanțial, de către parlamentari. Sub semnătura mea, MJ a dat aviz negativ modificărilor parlamentare. Sub semnătura mea, Mj a susținut neconstituționalitatea proiectului de lege! Am dat numeroase dezmințiri față de informațiile publice referitoare la contribuția mea și a MJ privind susținerea legii privind recursul compensatoriu.

În speranța clarificării acestei situații, în zilele următoare, voi acționa în instanța de judecată pe doi dintre susținătorii acestui neadevăr – Cătălin Predoiu și Rareș Bogdan!”

Întrebat de un internaut de ce a aşteptat până acum să anunţe acest lucru, chiar în ziua în care a picat Guvernul Dăncilă, Tudorel Toader a precizat că: “Nu am aşteptat nici un moment – am sperat în adevăr!”

Replica lui Rareş Bogdan nu a întârziat să apară. Prim-vicepreşedintele PNL a scris pe Facebook că Toader este autorul moral şi cel care a desăvârşit acţiunea de eliberare a peste 21.000 de infractori pe străzile României. “Sluga lui Dragnea, Nicolicea, Şerban, Iordache, Bacalbaşa şi Codrin are un tupeu de nedescris”, a răbufnit liberalul.

“Autorul moral şi cel care a desăvârşit acţiunea de eliberare a peste 21.000 de infractori pe străzile României anunţă că m-a acţionat în judecată. Sluga lui Dragnea, Nicolicea, Şerban, Iordache, Bacalbaşa şi Codrin are un tupeu de nedescris în continuare. Îi amintesc acestui individ mizerabil că şi din cauza lui, pe străzile României de astăzi se află 21.049 de infractori eliberaţi înainte de termen până în luna septembrie. Cu 3000 mai mulţi decât în iunie.

Mai concret: 943 criminali, 110 pedofili, 634 violatori, 2.300 de tâlhari. 1.877 au fost încarceraţi din nou, fie pentru că au comis noi fapte grave, fie pentru că au fost condamnate în alte dosare. 507 dintre infractorii eliberaţi au comis noi fapte violente: 47 de omoruri, 357 tâlharii, 47 de violuri”, a scris Rareş Bogdan.

