Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a comentat posibilitatea ca șeful statului să desemneze un premier social-democrat la rotativa din luna mai. Atunci ar fi preconizat să se retragă premierul Nicolae Ciucă și să preia funcția Ciolacu.

„Cel care are dreptul constituțional să desemneze premierul este președintele. Haideți sa vedem ce va alege președintele României. Dânsul are mai multe date. Sunt convins ca va acționa așa cum crede ca este mai bine pentru România ținând cont de tot ce se întâmpla în jurul României, de contextul internațional extrem de încărcat și va acționa în consecința. Nu am motive să mă îndoiesc că lucrurile vor merge pe calea cea bună”, a spus Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, despre declarațiile lui Klaus Iohannis

Întrebat când preia Ciolacu funcția de premier, el a oferit un răspuns în acest sens.

„Am semnat un protocol. Ar urma pe 25-1 iunie funcția să revină partenerului de guvernare”.

Rareș Bogdan a spus că deși Iohannis nu a spus că va pune premier PSD, „nici nu l-a dezavuat” pe Ciolacu. „A spus că va face ceea ce crede”, a continuat liberalul.

„Nu știu care va fi poziția domniei sale. Va acționa președintele în limita atribuțiilor. Președintele știe foarte bine contextul internațional, vrea ca România să fie guvernată, să nu intre în criză”, a completat Rareș Bogdan.

Marcel Ciolacu, replică privind desemnarea viitorului premier

Președintele Klaus Iohannis a susținut, anterior, că unii politicieni merg câteodată la televizor și-i ia gura pe dinainte. Șeful statului a reacționat, astfel, după ce Marcel Ciolacu a spus că mandatele președintelui „au fost ani pierduți” din cauza unor „ranchiune și discuții politice și a unor decizii luate în acel moment”.

În replică, președintele PSD a spus că desemnarea premierului aparține în mod exclusiv președintelui, însă de această decizie depinde dacă stabilitatea asigurată de PSD actului de guvernare va continua.

„Însă, de această decizie depinde dacă stabilitatea asigurată de PSD actului de guvernare va continua și ne vom atinge obiectivele sociale și economice sau România va fi aruncată din nou în haosul de dreapta”, a spus Ciolacu.

Protocolul coaliției de guvernare prevede schimbarea premierilor în mai, o premieră în politica românească dar șeful statului a declarat că va face ceea ce este mai bine pentru România. Social-democrații au avertizat că ies de la guvernare dacă nu vor primi premierul așa cum s-a negociat. Premierul Ciucă a spus că va respecta protocolul și se va da la o parte de pe scaunul de prim-ministru.