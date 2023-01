Marcel Boloş exclude ipoteza ca el să devină ministrul Digitalizării

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a anunțat miercuri, 25 ianuarie 2023, că este exclusă ipoteza potrivit căreia el va deveni ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, funcție deţinută în prezent de Sebastian Burduja, după ce va avea loc rotativa guvernamentală. Marcel Boloş, care a deţinut pentru scurt timp această funcţie, a recunoscut că nu are pregătirea necesară în domeniul digitalizării.

„Pot să vă spun că este exclus. Am fost la Digitalizare, am recunoscut şi atunci că nu am pregătirea de bază pe domeniul digitalizării. E adevărat că mi-e dragă activitatea de cercetare, dar acest mandat pe care l-am avut la Digitalizare, scurt, a fost şi unul extrem de provocator pentru că sunt multe lucruri care se pot face în domeniu şi cred că sunt potriviţi oameni cu experienţă în domeniul digitalizării şi care pot să facă lucruri bune pentru România”, a declarat, miercuri, Marcel Boloș în cadrul unui interviu acordat pentru Europa FM.

Marcel Boloș își dorește să rămână ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Acesta a recunoscut, totodată, că își dorește să rămână în funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, însă decizia finală aparţine coaliţiei de guvernare.

„Nu depinde de dorinţa mea, decizia este a PNL şi a membrilor din coaliţie. Oricine şi-ar dori, având în vedere că a pornit o serie de proiecte şi a lucrat la o serie de documente strategice şi sunt acum familiarizat cu problematica din minister, nu pot să spun că nu mi-aş dori, dar acestea sunt decizii care se vor lua la momentul potrivit de către membrii coaliţiei”, a adăugat Marcel Boloş.

Conform Protocolului coaliţiei de guvernare, Nicolae Ciucă va fi premierul României până pe data de 25 mai 2023, când funcția sa va fi preluat cineva nominalizat de Partidul Social Democrat(PSD). Atunci când se va schimba premierului României. se vor înlocui şi următorii reprezentanţi în Guvernul de la București: