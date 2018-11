Rareș Bogdan și-a anunțat, în direct, DEMISIA de la Realitatea TV

Realizatorul tv, Rareş Bogdan a spus că nu are nimic să-i reproşeze lui Cozmin Guşă dar că pune câteva condiţii pentru a mai rămâne la Realitatea tv.

”Nu am nimic să-i reproşez domnului Guşă. Am avut libertate totală de expresie. Condiţiile mele de a mai rămâne la acest post de televiziune, care nu ştiu ce vrea, sunt simple: domnul Pastia este concediat, iar colegii mei, Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu revin în emisiune. Am fost cel mai liber. Nu am altă ofertă, nu am altă intenţie de a pleca la altă televiziune. Îmi văd drumul doar aici şi sper să-mi continui drumul doar aici. Dar, pleacă Pastia şi revin Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu, oameni stindar impotriva ciumei rosii”, a spus Rareş Bogdan, în emisiunea sa de la Realitatea tv.

Cu puţin timp în urmă de decizia lui Rareş Bogdan, cunoscutul jurnalist Oreste Teodorescu a susţinut că i-a fost interzisă apariţia la Realitatea TV. Acest lucru s-ar fi întâmplat doar cu un minut înainte de a intra în direct

Jurnalistul a spus, pe Facebook, că ar fi fost interzis la Realitatea TV. Oreste a aflat de acest lucru, chiar în sediul televiziunii, unde i s-a comunicat că nu mai poate apărea pe post.

"Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea...După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roşii, pentru ca nu am marşat la ideea partidului Realitatatea, şi pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliştii independenţi, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân acelaşi soldat unei cauze drepte pentru ţara mea! Nu pot fi complicele nici unei maşinaţiuni...", scrie Oreste pe Facebook. El a adăugat şi un P.S. , spunând “că cel mai şocat a fost prietenul meu for ever, Rares, care a primit vestea odată cu mine... Oare cât s-a încasat pentru excluderea Oanei Stanciulescu şi a mea de la Realitatea? Sper măcar sa fi meritat!!! Din păcate, sunt convins ca adevarata ţinta este Rares şi incăpăţânarea lui de a rămâne o insula de antibolşevism şi dragoste de o Românie frumoasa...”