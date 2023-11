Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), a condamnat vehement anunțul PSD privind intenția de a majora pensiile cu 40%.

Omul politic a numit această declarație „o sarabandă a declarațiilor populiste”. Acesta a subliniat că va avea loc o ședință în coaliție pentru a clarifica situația și a oferi transparență în discuții.

Rareș Bogdan a punctat avizul dat de ministrul Boloș, care stabilește clar condițiile în care pensiile pot fi majorate. În cadrul unui interviu acordat postului Digi24, el a afirmat: „Noi am solicitat o ședință de coaliție pentru a lămuri această sarabandă a declarațiilor, nu atât a atacurilor la adresa PNL, suntem obișnuiți și imuni, ci faptul că o astfel de chestiune se discută în coaliție”.

Prim-vicepreședintele PNL a adăugat că majorarea cu 40% a fost menționată și în trecut, sub administrațiile PSD, și că acest procent pare a fi un prag în mintea PSD, indiferent de cine conduce partidul și în ce perioadă se face anunțul.

Rareș Bogdan a subliniat că, în ciuda dorinței de a crește pensiile, nu este oportun să se facă declarații populiste fără acoperire.

În continuare, el a evidențiat faptul că legea pensiilor trebuia să fie finalizată de aproximativ un an. De altfel, a subliniat obligația unui partid responsabil de a majora pensiile cu rata inflației, adică cu 13,8%. Acesta a menționat că PNL dorește majorarea pensiilor, dar nu este de acord cu promovarea declarațiilor populiste fără sursă de finanțare clară.

„Legea pensiilor trebuia să fie gata de vreun an, a fost întârziată. Era vorba despre majorarea pensiilor cu 13,8%, însemnând rata inflației pe 2022. Deci obligația pe care o are un partid responsabil, potrivit legii, de a majora pensii cu acel 13,8%.

Am văzut declarația premierului de acum, ulterior am văzut declarația ministrului Muncii, care vorbea de o creștere de 40%. Inițial am crezut că nu auzim bine, pentru că acest 40% l-am auzit în mandatul doamnei Olguța Vasilescu, și în mandatul doamnei Dăncilă.

Acest 40% pare un prag care este în mintea PSD, indiferent de cine conduce acest partid, indiferent de perioada în care este anunțat. Nu e nicio problemă, și noi ne dorim, la fel ca fiecare om să creștem pensiile cu cât mai mult. Că e 40%, că e 50%, că e 60%, dar nu putem face nici o sarabandă a declarațiilor populiste care să nu aibă acoperire”, a mai explicat Rareș Bogdan.