Rareș Bogdan susține că BNR a devenit un soi ”de cimitir al elefanților”. Totodată, europarlamentarul susține că în primă fază considera că BNR este un loc al stabilității, mai ales în contextul în care premierul Florin Cîțu alături de Alexandru Nazare au avut o victorie majoră din punct de vedere economic în lupta cu pandemia de coronavirus.

„BNR a devenit un soi de cimitir al elefanților.

Eu credeam că BNR-ul e un loc al stabilității, un loc unde noi să ne uităm ca la un far călăuzitor bugetar-fiscal… Mai ales că astăzi am văzut că Florin Cîțu cu Alexandru Nazare au avut o mare victorie prin faptul că economia României are cea mai mare creștere din UE în primul trimestru, practic e terminarea pandemiei și reintrarea în creșterea economică: 2,8 % e o cifră fantastică”, a spus Rareș Bogdan, la emisiunea PS News.

Europarlamentarul a mai adăugat că cel mai indicat ar fi să fie adresată o întrebare chiar către guvernatorul BNR, cu privire la angajarea Vioricăi Dăncilă.

El susține că probabil ”bate vântul pe la Drăgășani”, iar Viorica Dăncilă ar putea să îi croșeteze lui Mugur Isărescu niște șosete sau o căciuliță.

Rareș Bogdan a răbufnit la adresa guvernatorului BNR

„Eu mă uit spre BNR ca la o institituție fanion. Acum nu știu dacă cu doamna Dăncilă și cu domnul Pașcu mă mai pot uita, dar ce să zic? Asta-i viața… Încurcate sunt căile Domnului, încurcate sunt ițele vieții. Poate ar merita să stați de vorbă cu domnul guvernator să-l întrebați la ce-l ajută doamna Dăncilă.

Poate îi e frig. Se pare că uneori la bărbați de la o anumită vârstă e nevoie de șosete croșetate, pentru cei care au reumatism… Și cred că doamna Dăncilă poate să-i croșeteze niște șosete foarte bune domnului guvernator, dar nu era cazul să o ia consilier să-i croșeteze șosetele… sau o căciuliță de curent, că bate vântul pe la Drăgășani”, a spus Rareș Bogdan.

De menționat este faptul că, reacția lui Rareș Bogdan vine după anunțul privind angajarea Vioricăi Dăncil la BNR. Mai exact, fostul premier și fostul candidat al PSD la prezidenţiale în 2019, a fost numită consultant de strategie al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, conform Biroului de presă al BNR.

Amintim faptul că în 2019, Viorica Dăncilă l-a susţinut pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la şefia BNR, în ciuda faptului că Liviu Dragnea voia instalarea unei alte conduceri la banca centrală.

Totodată, în scandalul repatrierii rezervei de aur a BNR, Dăncilă a semnat un punct de vedere al guvernului în care arăta că orice modificare a statului BNR trebuie avizată de Banca Centrală Europeană.