Rareș Bogdan a descris situația actuală a sistemului fiscal românesc ca fiind profund afectată de evaziunea fiscală la nivel înalt. În special el s-a referit la Portul Constanța. Bogdan a criticat lipsa de acțiune eficientă în combaterea acestui fenomen, care ar putea contribui semnificativ la bugetul de stat.

Liberalul a menționat situația în care Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a subliniat în cadrul discuțiilor din coaliția guvernamentală că banii necesari pentru diverse proiecte și reforme, inclusiv pentru finanțarea sistemului de pensii, nu sunt disponibili și pot fi obținuți doar prin măsuri eficiente de combatere a evaziunii fiscale.

Rareș Bogdan critică faptul că, deși s-a promis implementarea unor tehnologii avansate, precum radarul mărfurilor și scanerele la granițe, pentru a îmbunătăți monitorizarea și controlul importurilor și exporturilor și astfel a combate evaziunea fiscală, acestea încă nu au fost puse în aplicare.

În plus, Bogdan își exprimă neîncrederea în eficiența unor oficiali cheie din sistemul fiscal. El a dat ca exemplu șefii de la Marii Contribuabili și de la Vămi. De asemenea, a precizat că liberalii din Camera Deputaților și Senat au solicitat ministrului Finanțelor să ia măsuri în acest sens.

„Eu am încredere mare în Boloș, problema mea este că la Marii Contribuabili se află domnul Mișa, de pe vremea doamnei Dăncilă, la Vămi se află domnul Cupă, care este un PSD-ist de frunte din Buzău al domnului Marian Neacșu și în aștia doi nu am încredere, cum nu am încredere nici în ANAF”, a mai spus Rareș Bogdan la Digi24.