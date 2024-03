Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și europarlamentar, afirmă că Cristian Popescu Piedone, candidatul la Primăria Capitalei, are în acest moment peste 30%, din informațiile pe care le dețin liberalii.

Potrivit lui Rareș Bogdan, Cristian Popescu Piedone, are peste 30%.

„Am văzut un meteorit, domnul Cristian Popescu Piedone, are peste 30%. Cert e că în acest moment, din cercetările pe care le avem, o parte din electoratul PNL 23-24% e îndreptat spre Nicușor Dan. (…) Ce e interesant e că în cazul unei cadidaturi din partea doamnei Firea electoratul liberal se mută spre Nicușor Dan, iar doamna Firea ar lua de la bazinul PNL destul de puțin. Chestiunea se întâmplă și dacă e candidat PNL, chiar dacă PSD are bazin mai mare la București, e un electorat care se mută într-o proporție destul de mare spre Popescu Piedone, rapid. Deocamdată nu am văzut transferurile de votanți de la sectoare”, a spus liderul PNL.