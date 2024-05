Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a exprimat că acum cinci ani nu și-ar fi imaginat că va ajunge să apară pe un afiș cu o altă siglă în afara celei pe care o poartă în inimă și pe care o iubește, simbolizată de săgeata înconjurată de stelele Uniunii.

Totuși, în fața schimbărilor în țară și în lume, precum și a provocărilor fără precedent, Rareș Bogdan a spus că a considerat că este necesar să acționeze în interesul național al țării și al cetățenilor români.

Rareș Bogdan susține că s-a acționat în interesul naţional al României

El a subliniat importanța acestei decizii, care evidențiază diferența între un om politic și un om de stat, care își asumă responsabilitatea în fața vânturilor schimbătoare ale politicii.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul evenimentului de lansare a candidaților PNL la Iași.

”Mă gândeam că dacă cineva îmi spunea acum cinci ani că voi lipi un afiş cu mine care să aibă încă o siglă pe lângă sigla pe care o am în inimă şi o iubesc la fel ca şi voi toţi, săgeata înconjurată de stelele Uniunii, îi spuneam că e nebun. Dar atunci când ţara şi lumea se schimbă şi când provocările sunt fără precedent, faci ce trebuie pentru interesul naţional al ţării tale şi pentru interesul cetăţenilor români, pentru că asta deosebeşte un om politic şi un om de stat, de un om care stă în bătaia vântului”, a spus prim-vicepreşedintele PNL.

PNL a demonstrat forța și eficiența prin strângerea a peste 2,3 milioane de semnături

Rareș Bogdan a subliniat că PNL a acționat în interesul României și va continua să facă acest lucru. El a evidențiat performanța PNL în strângerea de semnături. Liderul PNL a menționat că partidul a adunat peste 2,3 milioane de semnături, inclusiv 800.000 în timpul alegerilor locale.

Rareș Bogdan a subliniat că această realizare demonstrează forța și eficiența PNL. El a arătat că partide întregi au avut dificultăți în a aduna aceste semnături în două săptămâni.

Cu toate acestea, PNL a reușit să adune 800.000 în doar patru zile. Acest lucru reflectă, conform lui Bogdan, forța unui partid format din 280.000 de membri.

”Am făcut ce trebuie pentru România şi vom face ceea ce trebuie pentru România pentru că suntem cei mai buni. Aţi dovedit asta în momentul în care dvs, liberalii, aţi adunat peste 2,3 milioane de semnături, 800.000 la alegerile locale. Gândiţi-vă că au fost partide întregi care nu au fost în stare să strângă în două săptămâni semnăturile, iar de marţi până vineri, PNL a strâns 800.000 de semnături. Asta este forţa unui partid de 280.000 de membri. Aţi adunat pentru listele dvs şi ale colegilor din ţară încă un milion şi jumătate”, a ţinut să precizeze Rareş Bogdan.

Este pentru prima dată în 34 de ani când liberalii o acoperire de 95% în țară

Rareș Bogdan a subliniat că în cei 34 de ani de existență, PNL nu a reușit niciodată să aibă o acoperire de 95% din cele 3.241 de unități administrativ-teritoriale. Acest lucru reflectă, în opinia sa, respectul pentru cetățeni.

Liderul PNL a evidențiat că alte partide politice, precum USR și AUR, au o acoperire mult mai redusă. USR și aliații lor au sub 30%, în timp ce AUR are sub 50%. PSD are sub 90%. Astfel, el a subliniat că pentru PNL este important să reprezinte peste 95% din cetățenii României.