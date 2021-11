Cu ce vă ocupați, când a fost lansat business-ul?

Businessul a fost lansat în anul 2004, iar atunci ne-am lansat în business în calitate de producător de materie primă pentru industria producătoare de articole pentru somn. În timp, am început să înțelegem din ce în ce mai bine nevoile consumatorilor, astfel că am făcut demersurile necesare pentru a ne valorifica expertiza de pe această piață, astfel că din 2010 am început să producem articole finite precum perne, pilote sau lenjerii pentru partenerii pe care îi aveam în acel moment, atât branduri locale, cât și internaționale. Anul 2012 a fost, de asemenea, un moment cheie pentru noi, fiindcă atunci am lansat pe piață propriul nostru brand destinat articolelor pentru somn (saltele, pilote, perne, lenjerii și altele), Green Future. În prezent, suntem printre cei mai mari producători de saltele din piaţă, iar recent am adăugat în portofoliu paturi tapiţate, canapele şi articole pentru copii.

Cât investesc, în medie, românii în calitatea somnului?

Calitatea somnului are un impact semnificativ asupra fiecăruia dintre noi, iar oamenii au devenit mai conștienți de importanța odihnei. Pentru a dormi bine, au nevoie de saltele și perne de calitate, iar acest aspect se reflectă și în bugetul alocat pentru diverse categorii de produse. De exemplu, pentru o saltea românii investesc în medie 600-700 de lei.

Cum a evoluat compania dvs. de când ați început să fiți prezenți pe eMAG Marketplace?

Compania noastră a avut o evoluție sănătoasă, cu creștere constantă de la an la an. Am început să colaborăm cu eMAG Marketplace în 2014, iar la început nu aveam așteptări foarte mari, fiindcă atunci oamenii nu prea erau obișnuiți să cumpere online produse pentru casă. Cu toate acestea, am vrut să testăm acest canal și, din câte îmi amintesc, am fost printre primii selleri cu produse pentru casă în ofertă. Acest parteneriat ne-a fost de ajutor, iar expunerea oferită de Marketplace a avut un rol important pentru business-ul nostru, deoarece ne-a ajutat să creștem vânzările directe, către consumatorii finali și, în același timp, a generat noi oportunități de colaborare și cu alți parteneri. Am folosit toolurile disponibile în platformă, precum tutorilalele din eMAG Academy și am învățat cum să folosim acest canal pentru a ne dezvolta afacerea.

Ce canale de vânzare folosiți? Care sunt avantajele pe care platforma eMAG vi le oferă față vânzarea prin intermediul unui site propriu?

Avem clienți atât B2B, cât și B2C din România și din alte țări. În prezent, aproximativ 70% din business este generat de vânzările din țară, iar 30% pe plan internațional, în țări precum Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Franța sau Statele Unite ale Americii. Vindem atât prin canale proprii, cât și prin mai multe magazine online sau marketplace-uri, dar eMAG Marketplace este un canal important. Principalul avantaj pe care îl oferă platforma eMAG este că ne oferă vizibilitate și expunere către un număr mare de clienți pe care ar fi costisitor să îi atragem pe site-ul nostru. În plus, consumatorii au încredere în eMAG, iar această încredere se transferă și asupra sellerilor listați în platformă.

Cum a evoluat piața articolelor premium destinate somnului în pandemie?

Oamenii au petrecut mai mult timp acasă și mulți dintre ei au făcut mici investiții în creșterea confortului. La nivelul întregului grup am avut o creștere totală de 40%, dar acest aspect se datorează și faptului că am investit în diversificarea gamei de produse. Astfel, în contextul crizei de echipamente medico-sanitare, noi am început să producem combinezoane și măști. Mai mult, vom investi în continuare în dezvoltarea afacerii, iar până la finalul anului viitor avem în plan să investim 7 milioane de euro în facilităţile de producţie, într-un nou canal de vânzare şi în extinderea pe noi pieţe internaţionale, printre care și Coreea de Sud.

Care au fost cele mai populare produse vândute de compania dvs. în 2020?

Atât în 2020, cât și în anii anterior, cererea a fost foarte mare pentru saltele. Pentru acest produs avem know-how și reușim să confecționăm produse de calitate, la un preț bun.

Care sunt cele mai utile instrumente pe care eMAG le oferă partenerilor de pe marketplace? Puteți să ne dați un exemplu de situație în care aceste instrumente v-au ajutat? (spre exemplu, eMAG Academy)

Folosim frecvent eMAG Ads, pentru că ne ajută să obținem rezultate bune în creșterea vânzărilor. Apelăm la acest tool, de exemplu, în perioadele când volumul vânzărilor este mai scăzut sau cand lansăm produse noi despre care ne dorim să audă clienții. Tutorialele și articolele care se regasesc în librăria eMAG Academy ne ajută să îmbunătățim rata de conversie să creștem vânzările și să înțelegem cum ne putem optimiza activitatea în platformă. Atunci când avem nevoie de o informație despre platformă, primul pas este să căutăm în Academy – acolo am descoperit, de exemplu, opțiuni de promovare și instrumente sau soluții pentru fidelizarea clienților.

Care este capacitatea de producție a fabricilor Green Future Group din România?

Dacă ne referim la producția de saltele și toppere, atunci avem o capacitate de până la 2.200 de bucăți pe zi, iar în același timp putem confecționa 20.000 de perne. De asemenea, putem realiza între 200 și 240 de paturi tapițate pe zi, în funcție de complexitatea modelului.

Care sunt principalele investiții pe care le-ați realizat de la începutul pandemiei până în prezent?

Am investit 4 milioane de euro în logistică și în digitalizare (mai precis în capacității de depozitare și în automatizarea anumitor taskuri).