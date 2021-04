Vlad Voiculescu a declarat în cursul zilei de vineri în cadrul unei conferințe de presă că profesorul Alexandru Rafila este una dintre marile sale dezamăgiri personale, în contextul în care acesta l-ar fi acuzat că a scăzut bugetul cu 65% pentru secţiile de Terapie Intensivă.

În acest context, Rafila vine cu o explicație. Mai exact, reprezentatul României la OMS susține că nu el a fost cel care a făcut aceste acuzații, ci doar ar fi zis spusele profesorului Dorel Săndesc. El a mai adăugat că singura sa declarație a fost faptul că i se pare ”ciudată” această scădere a bugetului de la ATI și a comentat totodată afirmațiile făcute de profesor.

“Eu am spus ce a zis domnul profesor Dorel Săndesc, președintele Societății de Terapie Intensivă. Dânsul a explicat acest lucru. După care acelaşi lucru a fost confirmat de ministrul de Finanţe. Nu am spus decât că mi se pare foarte ciudat. Preşedintele Comisiei de ATI, pe de-o parte, şi ministrul de Finanţe, pe de altă parte, confirmă un lucru care mie mi se pare incredibil: să scazi bugetul de finanţare a Terapiei Intensive, într-o situaţie de criză, cu 65%. Eu am comentat afirmaţia domnului profesor Săndesc şi a ministrului de Finanțe”, a spus Alexandru Rafila, pentru DCNews.

Vlad Voiculescu, despre Alexandru Rafila

De menționat este faptul că, declarațiile lui Rafila vin în contextul în care, Vlad Voiculescu a declarat vineri că profesorul este una dintre ”marile sale dezamăgiri”, el fiind cel care l-a numit în funcția de reprezentant.

Totodată, fostul ministru al Sănătății susține că bugetul Ministerului Sănătății a fost împărțit și nu a existat nicio micșorare de 65%, iar toate declarațiile făcute au fost niște aberații.

“Domnul profesor Rafila este una dintre marile dezamăgiri pentru mine. Nu ne cunoaştem de ieri, de astăzi. Am fost cel care l-a numit, dacă nu mă înşel, în 2016, ca reprezentant… Avem un buget al Ministerului Sănătăţii care a fost împărţit în secţiile pentru toate spitalele din ţară, nu vorbim de o micşorare de 65%. Este aberant! Vorbim despre un buget care va fi suplimentat pe parcursul anului, ca în fiecare an. Dacă veţi compara cu anul trecut, veţi vedea că cifrele sunt apropiate”, a spus Vlad Voiculescu.

