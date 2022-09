Raed Arafat anunță cea mai mare urgență a sistemului medical din România

Așadar, șeful DSU spune că principală urgență a sistemului românesc este resursa umană, în contextul în care a fost o criză după deciziile din 2010, în care salariile au fost reduse cu 25%, iar medicii au plecat în străinătate și s-au stabilit acolo pentru salarii mai bune.

„Ambulatoriile trebuie să aibă aparate de investigare proprii, nu să plimbăm pacientul. Partea Urgenței, trebuie să fie deschisă, am comparat analizele noastre cu colegii din Franța. Cazurile se clasifică în cinci coduri.

Medicina evoluează foarte repede și trebuie să facem continuu. Aceasta vine cu medicamente noi, cu tehnici noi. Medicina nu se oprește la un punct să putem să zicem că e perfect”, a declarat Raed Arafat.

Medicii au plecat în Europa după salarii mult mai bune

De asemenea, acesta a subliniat că medicii au plecat în Europa după salarii „mult mai bune” și nu se mai întorc, deoarece au familii.

„Domeniul cardiologiei a evoluat extrem de mult. A arătat o diferență majoră și a scăzut mortalitatea foarte mult. ATI e iar un domeniu care a evoluat. Pentru partea de Urgență, dacă vorbim și despre serviciile prespitalicești, urgența cea mai mare este forța umană. Ar trebui să ajungem la 2.000 de medici de urgență. Pregătirea unui medic de urgență înseamnă cinci ani. Pregătirea medicilor de urgență are o durată. Am pierdut medici din acțiunea din 2010 când am redus brusc salariile.

Medicii au plecat în Europa după salarii mult mai bune, au familii, nu se mai întorc. Pe de altă parte, trebuie să ne ocupăm de partea de pregătire a urgențelor. România are acum stocuri mai bune decât cele dinaintea pandemiei. Creăm și alte stocuri europene de echipamente și materiale de adăpostire.

Totodată, trebuie să existe o predictibilitate a unui sistem. Sistemul de urgență nu e un sistem pe care îl dotezi o dată și gata. Ambulanța intră în lucru și într-o zi poate face și 500 de kilometri. Trebuie să ai previzibilitatea să poți schimba. Va trebui un program anual de dotare. Soluția optimă e să ai un program anual previzibil. UPU are nevoie de echipamente medicale, dacă nu are laboratoare proprii, radiologie, CT, nu face față. O să ai întârzieri”, a completat șeful DSU.