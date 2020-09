Într-o postare pe facebook, Raed Arafat a abordat subiectul discutat la una dintre cele mai cunoscute televiziuni din România: „ordinul lui Arafat”.

Șeful DSU susține că acest ordin nu încalcă nicidecum constituția, iar oamenii nu sunt împiediați să voteze în niciun fel.

„Vazand ca la Romania TV, de cateva ore, se posteaza si se vorbeste despre “ordinul lui Arafat” care incalca constitutia si care impiedica oamenii sa voteze, am considerat oportun sa clarific urmatoarele aspecte:

Astazi a fost emisa Hotararea 45 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care include si regulile de igiena si protectie pentru ziua de vot.

Tot astazi in cadrul sedintei de guvern s-a adoptat, in baza hotararii CNSU, hotararea de guvern care adopta regulile respective urmand sa fie emis un ordin de aplicare comun al Min. Sanatatii si Min. Afacerilor Interne.

Regulile stabilite includ purtarea mastii in sectia de vot pentru toti care se afla in interiorul sectiei, inclusiv votantii. Astfel purtarea mastii devine obligatorie prin efectul prevederilor legale aprobate de guvern.

In cadrul conferintei de presa dupa sedinta de guvern, Unul dintre jurnalistii prezenti mi-a adresat intrebarea ipotetica daca o persoana care nu vrea sa poarta masca in sectia de vot poate intra sa voteze. Iar raspunsul meu a fost ca nu, din momentul din care a fost emis un act normativ cateva minute mai devreme care prevede clar regulile. Mai ales ca la sectiile de vot, conform Legii 135/2020, vor exista rezerve de masti pentru cei care vin la sectia de vot fara masca”, a scris Arafat.

Nu există niciun ordin

Totodată, șeful DSU susține că nu există niciun „ordin al lui Arafat”, ci este vorba, de fapt, despre un act normativ emis de Guvern. De asemenea, acesta a mai precizat că actul are la bază hotărârea CNSU și recomandările specialiștilor din domeniul sănătății, iar oamenii nu vor împiedicați să voteze.

În același timp șeful DSU, susține că toate informațile difuzate sunt doar „încercarea de a crea un fals scandal prin acuzatii si afirmatii nefondate”, la adresa sa.

„Deci ca sa concluzionam:

1. Nu este vorba despre un ordin al lui Arafat!

2. Este vorba despre un act normativ emis la nivelul guvernului avand la baza si hotararea CNSU si recomandarile specialistilor in sanatate publica.

3. Nimeni nu va fi impiedicat sa voteze, insa purtarea mastii in interiorul sectiei de vot este una din masurile minime necesare pentru a proteja comisia care va sta in interiorul sectiei ore in sir precum si alegatorii care vor fi in interiorul sectiei asteptand sa ajunga la urne.

4. Daca cineva nu vrea sa poarta masca de protectie in interiorul sectiei inseamna ca acesta va risca viata celor din jur, inclusiv a membrilor comisiei de vot. In acest caz presedintele comisiei va trebui sa respecte legislatia si sa nu permita celor fara masca sa intre in sectia de vot, iar la intrare trebuie sa existe o rezerva de masti in cazul in care cineva dintr-un motiv sau altul nu are masca, asa cum prevede Legea 135 / 2020.

Incercarea de a crea un fals scandal prin acuzatii si afirmatii nefondate la adresa mea si insistenta de a ma prezenta in postura falsa a unei persoane care inclaca Constitutia si Legea, si care impiedica cetatenii sa voteze, este departe de fi un demers jurnalistic de orice nivel fiind vorba doar despre o manipulare si denaturare a adevarului”, mai scrie Arafat.

INQUAM/Octav Ganea