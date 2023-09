Raed Arafat nu s-a comportat pe placul lui Dacian Cioloș. Fostul premier a ținut să menționeze că nimeni nu-i bătut în cuie. El a opinat că SMURD poate funcţiona fără șeful DSU.

Europarlamentarul REPER a fost întrebat sâmbătă, dacă are vreo vină şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, în intervenţiile din ultimele luni. Dacian Cioloș a arătat că trebuie să ne obişnuim ca cei care nu îşi fac treaba să răspundă inclusiv cu poziţia. În opinia sa, nimeni nu-i bătut în cuie.

Cioloş este de părere că SMURD poate funcţiona şi fără Arafat. El a menționat că ar fi grav să nu poată şi a adăugat că nimeni nu este de neînlocuit.

“Are sau nu are o vină Raed Arafat, asta primul ministru trebuie să ne răspundă. Eu, în 2016 am făcut atunci o analiză după Colectiv, am luat nişte măsuri.

Obiectivul şi atunci pentru mine a fost să rezolvăm nişte probleme, mai degrabă decât doar a găsi un ţap ispăşitor”, a spus Dacian Cioloș.