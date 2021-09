Apel de la Raed Arafat cu privire la şcolile din România!

Secretarul de stat din Ministerul de Interne spune că nu poate exista un risc zero cu privire la activitatea din şcoli, însă aşa cum a cerut şi UNICEF, şcolile trebuie să fie primele deschise şi ultimele închise.

Dacă s-ar merge pe risc zero, copiii ar fi trimişi acasă, să înveţe online, însă Arafat atrage atenţia că cei mici nu vor sta liniştiţi acasă, în mod sigur: “s-ar putea să fie pe stradă, cu colegii lui cu prietenii lui, să fie la mall, să fie în altă parte”.

Şeful DSU a subliniat că nu există nicio garanţie că pandemia va lua sfârşit anul viitor, în 2022, astfel că trebuie găsite soluţiile cele mai potrivite pentru şcoală, indiferent de rata de infectare, iar soluţia cu învăţământul online nu este una perfectă, fiind folosită doar ca măsură temporară.

„Dacă mergem pe risc zero să stea copilul acasă, eu nu vă garantez că va sta acasă. Risc zero am zis că nu există, întotdeauna asumăm unele riscuri. Apelul UNICEF și apelul tuturor este: primul lucru pe care-l deschizi sunt școlile și ultimul lucru care-l închizi sunt școlile. Și acesta are un motiv de lungă durată, nu de moment.

Dacă continuam, pentru că am trecut printr-o perioadă în care școlile au fost închise, școlile au fost pe online, copii ba făceau, ba nu făcea, în online, dacă mai trece încă un an, și fără pregătire, și fără școală, și cu soluții care putem să le evităm până la o limită – că risc zero am zis că nu există, întotdeauna asumăm unele riscuri – dacă mergem pe risc zero să stea copilul acasă eu nu vă garantez că va sta acasă, s-ar putea să fie pe stradă, cu colegii lui cu prietenii lui, să fie la mall, să fie în altă parte, dar nu în școală.

Așa că sunt soluții care se iau pentru reducerea riscului, care nu poate fi redus la zero niciodată, dar în același timp trebuie să pun în balanță și Educația.

Dacă Educația o opresc complet al doilea an, intrăm pe online și pe soluții care nu sunt perfecte și care încă trebuie perfectate pentru viitor, și vin și spun că nu începem școala și iarăși întârziem, s-ar putea, pe această logică, nici anul viitor să nu avem școală, pentru că pandemia nimeni nu are garanția că se termină anul viitor, ce variantă apare, ce variantă nu. Noi am vorbit pentru găsirea unor soluții de conviețuire și azi, acestea includ vaccinarea, respectarea regulilor și toate celelalte”, a declarat Raed Arafat.