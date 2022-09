Radu Mazăre şi fratele lui, Alexandru Mazăre, vor să iasă din închisoare. Cei doi au cerut instanței suspendarea pedepselor și totodată eliberarea din spatele gratiilor până în momentul în care judecătorii vor decide cum să aplice legea după decizia Curții Constituționale.

Procurorul de ședință al DNA în schimb, a cerut respingerea cererii lui Radu Mazăre, deși fostul primar al Constanţei a promis că nu va mai fugi din țară, având în vedere lecția pe care a primit-o deja.

„Dacă veți dispune suspendarea executării pedepsei, ceea ce am făcut n-o să mai fac, că s-au văzut rezultatele”, a spus Radu Mazăre în faţa instanţei.

Radu Mazăre, condamnat la cinci și nouă ani de închisoare

Amintim că Radu Mazăre a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Dosarul Polaris şi la alți 9 ani de închisoare în Dosarul Retrocedărilor, însă atât fostul primar al Constanței cât și fratele său, Alexandru, condamnat la trei ani de închisoare în Dosarul Henri Coandă, vor acum să scape de pedepse.

În ceea ce privește movile invocate, avocații fraților Mazăre se bazează pe decizia Completului de dezlegare a unor chestiuni de drept de la Înalta Curte, care urmează să se întrunească la data de 11 noiembrie pentru a decide impactul deciziei CCR pe tema prescripției în cazul contestațiilor în anulare, potrivit ziare.com.

„Se impune suspendarea executării pedepsei câtă vreme – mai mult decât aparent – situația s-ar putea schimba. Câtă vreme există posibilitatea ca detenția să se transforme într-una ilegală, se impune suspendarea”, a declarat avocatul Ioana Focșa, cu privire la Radu Mazăre.

Procurorul DNA respinge cererea lui Radu Mazăre

De cealaltă parte, procurorul DNA nu a părut dispus să negocieze și a cerut direct respingerea cererii lui Radu Mazăre. Acesta susține că fostul primar ar putea fugi din ţară, aşa cum a mai făcut înainte şi a fost prins din extrădat din Madagascar.

„Cererea e vădit nefondată, pentru că inculpatul se află într-o situație cunoscută cu privire la atitudinea lui procesuală. S-a sustras de la executarea unui mandat de condamnare la pedeapsa cu închisoarea. Trebuie să fie asigurat și dreptul statului de a se respecta legea”, a spus procurorul.

Radu Mazăre în schimb neagă că va fugi din țară dacă va fi eliberat și chiar a cerut dispunerea unui control judiciar pentru a fi crezut.

„În ceea ce privește atitudinea procesuală, dacă veți dispune suspendarea executării pedepsei, ceea ce am făcut n-o să mai fac, că s-au văzut rezultatele. Puteți să dispuneți un control judiciar. Am fost educat – și eu, și frații mei – că dacă facem o greșeală față de cineva, să o reparăm”, a spus Radu Mazăre.