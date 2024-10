Așadar, Curtea de Apel București a respins recent ca inadmisibilă contestația la executare formulată de Alina Bica în dosarul favorizării omului de afaceri Ovidiu Tender. În opinia instanței, fosta șefă DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia. Astfel, nu mai are ce să conteste în România.

În urma deciziei, ea a scăpat de executarea pedepsei de 4 ani de închisoare. Totodată, fosta șefă DIICOT solicită despăgubiri de peste un milion de euro statului român pentru alte două dosare în care a fost achitată. Este vorba despre:

Magistrații Curții de Apel București au oferit mai multe explicații în motivare. Ei subliniază că nu poate fi contestată executarea unei pedepse deja ispășite.

„Așadar, apreciază Curtea de Apel București că, la acest moment procesual, pedeapsa de 4 ani de închisoare la care contestatoarea a fost condamnată prin sentința penală din 29.11.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, a fost executată. A avut în vedere completul de judecată că «în acest sens, trebuie să se constate că pedeapsa închisorii cu suspendarea executării reprezintă o pedeapsă în sensul articolului 54 din CAAS (n.red. Convenția de Aplicare a Acordului Schengen), întrucât sancționează comportamentul ilicit al unei persoane condamnate».

Respectiva pedeapsă trebuie considerată ca fiind «în curs de executare» din momentul în care condamnarea a devenit executorie și în timpul termenului de încercare. Ulterior, după expirarea termenului de încercare, pedeapsa trebuie considerată «executată» în sensul aceleiași dispoziții. Or, nu poate fi considerată întemeiată formularea unei contestaţii la executare privind deducerea unei perioade de privare de libertate dintr-o pedeapsă care a fost deja executată. (…) Concluzionând, atât timp cât în cauza dedusă judecăţii există un impediment la executare dat de principiul «non bis in idem», indiferent de motivele care au condus la refuzul autorităţilor italiene de predarea a contestatoarei, (…) are în vedere completul de judecată că riscul oricărei greșeli făcute de organul de urmărire penală sau de o instanță trebuie suportat de stat, iar erorile nu trebuie remediate în detrimentul persoanei în cauză”, arată motivarea deciziei.