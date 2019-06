Radu Banciu a anunțat joi, în emisiunea sa de la B1 Tv, că cel mai probabil la sfârșitul acestui an îți va încheia cariera în televiziune și, o dată cu ea, pe cea în presă. Banciu a dezvăluit telespectatorilor săi motivul pentru care s-a apucat de presa scrisă, dar și de ce a ales să renunțe, pentru a face o emisiune televizată.

”Nu mai fac astfel de lucruri, nu mai scriu pentru ziare. Am mai avut oferte. Am trecut de capitolul ăsta. L-am lăsat în urmă, am povestit la vremea respectivă. Eu am intrat în presă ca să scriu, consideram că aveam talent la scris și puteam să fac o carieră din asta. Ceea ce s-a întâmplat, până la un punct însă. (…) Nu am mai dat curs unor astfel de oferte. Din momentul respectiv, nu m-a mai interesat, nu am mai întors capul niciodată. Este un drum încheiat”, a adăugat acesta.

În momentul în care voi termina cu televiziunea, la sfârșitul acestui an, probabil, sau poate cine știe când, nu mă mai interesează presa. Vreau să spun clar acest lucru! Mi-am făcut datoria în domeniul acesta cât am putut. Nu mă interesează cum mă judecă oamenii. Spre deosebire de alte cazuri, cazul meu e singular. Nu mă interesează părerea oamenilor în momentul în care mă voi retrage definitiv din presă. Mă interesează ce cred eu despre mine. Dacă mi-am făcut datoria. Sunt mulțumit pentru anumite aspecte, mai puțin mulțumit pentru altele”, a spus Radu Banciu.

El a adăugat că ar lăsa presa în urmă fără regrete:

”Dar, încă o dată, nu mă interesează ce crede lumea, ce cred colegii, foștii colegi sau ce crede publicul telespectator. Îmi voi face singur bilanțul în momentul în care nu voi mai evolua în presă. Aș lăsa acest domeniu în urmă fără regrete. Nu știu de ce m-aș apuca. Nu mi-am făcut planuri. În momentul de față, nu mă duc în altă parte”, a afirmat realizatorul tv.

