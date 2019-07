Ministerul Economiei intenţionează să dezvolte programul geologic de analizare a resurselor minerale rare ale României, cum ar fi substanţele folosite pentru maşinile electrice, pentru că altfel România o să ajungă în situaţia să piardă resursele minerale în favoarea companiilor străine în loc să dezvolte fabrici care să le proceseze, anunţă ministrul Economiei, Niculae Bădălău, potrivit Agerpres.

„Avem creştere economică 5%, eu vreau să avem 8%, şi dacă o să dăm drumul la mine o să vedeţi că la anul o să avem o explozie în zona asta. (…) Avem valori, România stă pe un munte de aur, în ghilimele, totul e să ştim să îl exploatăm şi să rămână valoarea adăugată în România, să construim aceste fabrici în România, care să folosească minereurile, despre asta e vorba”, a afirmat Niculae Bădălău, cu ocazia prezentării bilanţului de opt luni în fruntea ministerului.

Ministrul Economiei şi-a exprimat nemulţumirea pentru faptul că licenţele de exploatare pentru minereuri le obţin companiile străine.

„Au început să apară şi la noi şi (automobilele, n.red.) electrice. Ei, partea aia de acumulare de energie, bateriile, cum le numim noi impropriu, alea folosesc materiale extrem de rare şi de complicate, pe care România nu ştie dacă le are sau nu le are. Toate explorările le fac firmele străine, licenţa de exploatare o să o ia tot ele, şi ne trezim la un moment dat că toată lumea ia resursa din România şi că România nu are nicio fabrică, având resursa! Şi sunt (ţări, n.red.) care nu au resursa, dar au fabrici de genul ăsta”, a afirmat Bădălău.

Ministrul Economiei a arătat că, în acest an, este un buget de un milion de euro pentru programul geologic de la Ministerul Economiei.

„Eu vorbesc de programul geologic din cadrul Ministerului, pe care noi îl bugetăm. Anul ăsta avem un milion de euro pe el, încercăm la rectificare să mai punem, şi cu această zonă să mergem să cercetăm. Vă dau un exemplu, mergem la Baia Mare, şi vedem, în afară de aur, cupru şi argint sau ce materiale mai sunt, dacă le avem şi pe acestea nu au fost verificate dacă sunt. Nu ştim dacă le avem, dacă întrebaţi pe cineva nu ştiu să spună zona, cât e… Prin tabere putem face lucru ăsta, şi avem o colaborare mai bună şi cu studenţii, prin diferite institute de cercetare, care sunt din ce în ce mai puţine, aproape inexistente în România”, a afirmat Bădălău.

Acesta a dat exemplu investiţia chineză de la Cuprumin, despre care a afirmat că a trimis în China materia primă extrasă din România, iar acolo a prelucrat-o, obţinând valoare adăugată.

„Noi trebuie să ieşim din zona asta că statul produce – privaţii produc! Şi noi trebuie să-i ajutăm să facă. Industria românească a început să funcţioneze, dar nu pe toate ramurile, şi baza pentru dezvoltarea industriei sunt mineralele. Dacă reuşim să stăpânim şi să avem în atenţie zona asta, economia românească va exploda. Aşa cum vă spuneam, China are 92% din exportul de pământuri rare. Cei de la Cuprumin, unde e o firmă chinezească, pun în containere, duceau cu vaporul în China şi erau rentabili. Şi noi, în România, nu suntem în stare să îl prelucrăm şi să avem profit”, a încheiat ministrul Economiei.

Te-ar putea interesa și: