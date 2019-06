Românii trebuie să știe că sunt fructe care îngraşă. Chiar dacă considerate a fi o sursă de vitamine şi minerale, unele dintre ele nu trebuie consumate foarte des sau în curele de slăbire

Spre exemplu, jumătate de avocado are 150 de calorii, în timp ce jumătate de mango are 135 de calorii iar o banană are 115 calorii. Dacă vorbim de persoane care fac sport, atunci aceste fructe sunt necesare de două ori pe săptămână, datorită conţinutului bogat în grăsimi sănătoase (din fructele avocado), potasiu şi magneziu, mai ales din banane.

Nucile de cocos trebuie consumate moderat în diete pentru că au multe calorii, cam 100 de calorii la 15 grame de fulgi de cocos.

Este indicat să mâncați, dacă sunteți la dietă, mai ales în timpul verii se fac, pepenele verde, pere, mere, fructe de pădure, gen afine. Toamna sunt indicați strugurii negri iar iarna grepfrutul şi lămâile sunt extrem de indicate.

