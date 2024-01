Mihaela Bilic NU recomandă avocado

Mihaela Bilic NU recomandă avocado cetățenilor români. Din ce în ce mai mulți oameni din România au început să mănânce avocado datorită gustului său și conținutului bogat de fibre, minerale esențiale, acid folic, antioxidanți, potasiu și vitaminele C, E și K.

În ciuda acestui fapt, medicul nutriționist Mihaela Bilic crede că avocado-ul ar trebui să fie consumat des doar de oamenii din America de Sud, reamintindu-le românilor că o singură bucată de avocado are 350 de calorii. Potrivit spuselor sale, „faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing pentru a crește comerțul din țările care produceau avocado”. Pe scurt, „ne-au prostit”.

Este de acord ca avocado să facă parte din dieta noastră, dar să „nu ne culcăm și ne trezim cu avocado”.

„Avocado este sănătos pentru oamenii din America de Sud. Faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing și la nivel de industrie alimentară pentru a crește profitul și comerțul din țările care produceau avocado. Practic da, ne-au prostit. Acum a devenit o adevărată industrie. Se taie păduri pentru a fi cultivat avocado. Este o isterie generală. Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi. Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii!”, a zis ea într-o emisiune TV.

Mihaela Bilic recomandă bananele

Totuși, medicul nutriționist recomandă bananele. Sunt pline de potasiu, magneziu și fibre. În plus, bananele contribuie la o stare de bine la nivel cerebral și la menținerea stabilității nivelului glicemiei în sânge. Ba mai mult, au capacitatea de a reduce tensiunea arterială și nivelul de colesterol și ajută la combaterea stresului.

De altfel, o banană are mai puține calorii decât o felie de pâine, are efect alcalin și nu stimulează apetitul, spre deosebire de alte fructe. O banană de 120 de grame conține 25 de grame de carbohidrați. Atenție! Cu cât banana este mai coaptă, cu atât are mai mult amidon în ea, ci nu zahăr!

Bananele conțin minerale care ajută la funcționarea corectă a sistemului nervos, cardiovascular, muscular, digestiv și urinar.