PSD reacționează la Alianța Vestului! Cum este văzută inițiativa printre social-democrați

Adrian Bourceanu, consilier judeţean şi membru în CJEX PSD Neamţ, s-a arătat critic la adresa acetui proiect.

„Aud că s-a inventat o aşa numită 'alianţa a vestului', care din punct de vedere economic se rupe de ceea ce însemnă România economică actuală. Cred sincer că nu a existat niciodată în istoria României de după 1918 un pericol mai mare la adresa integrităţii şi independenţei statului român ca acest concept care tinde să devină un 'brand' după modelul Italiei, cu referire nordul acestui stat. Aştept cu maxim interes ca în principal factorii diplomatici şi de decizie a guvernului român să clarifice în tandem cu 'românii' care au inventat acest atac la adresa României acestă 'nouă viziune'”, a spus Adrian Bourceanu, scrie vestea.net.

În timp ce europarlamentarul Emilian Pavel a fost ceva mai indulgent.

„1. Vreau să văd unde este plus-valoarea. 2. Sunt dator colegilor din ţară pentru că, întâmplător, este şi primarul oraşului meu implicat. Primul capitol de priorităţi al alianţei primarilor populişti din Vest conţine proiecte prioritare ale Guvernului PSD, dar în care aceste primării nu au atribuţii. Am găsit totuşi ceva: Creşterea mobilităţii ecologice în zona metropolitană prin proiecte de tip tren/tramvai/roleibus/autobus electric/metrou metropolitan - SUCCES. În cadrul acestui capitol am mai găsit ceva ce contrazice declaraţiile la nivel naţional a şefilor acestor primari! Sprijinirea legii parteneriatului public-privat pentru proiecte de infrastructură. Am ales sa pun drept “bullet point” semnul `100`pentru că ştiţi şi voi, mesajul dat de această coaliţie, fără atribuţii în domeniile propuse, nu este unul de unitate”, a scris europarlamentarul pe Facebook.