Stare de urgenţă în Kazahstan, în urmă protestelor violente ale populaţiei!

După mai multe zile de proteste violente, cauzate de creşterea preţurilor la combustibili, Guvernul şi-a înaintat demisia.

Preşedintele Kassym-Jomart Tokayev a acceptat miercuri, 5 ianuarie, demisia Executivului, şi a impus starea de urgenţă în Almaty (cunoscut și sub denumirea veche sovietică Alma-Ata), cel mai mare oraş din Kazahstan.

Cele câteva sute de protestatari din piața principală din Almaty s-au trezit, marţi seara, faţă în faţă cu Poliţia, care a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a-i dispersa. Confruntările au durat ore în șir în zonele din apropiere.

Mai bine de 200 de oameni au fost reținuţi în timpul confruntărilor și 95 de polițiști au fost răniți, a transmis Ministerul kazah de Interne, potrivit France24.

Preşedintele Kazahstanului a declarat, miercuri dimineaţă, stare de urgenţă în Almaty şi în provincia Mangistau, o importantă producătoare de petrol. Şeful statului a acuzat că în spatele violențelor din ultimele zile se află provocatori din interiorul ţării, dar și străini.

Totul a început duminică, 2 ianuarie, în provincia Mangistau, după ce s-au ridicat plafoanele de preţ pentru GPL, un combustibil popular pentru autovehicule în Kazahstan, cu o zi înainte. Asta a dus la o creştere masivă a preţurilor, iar protestele au început imediat duminică.

Miercuri, preşedintele Kassym-Jomart Tokayeva cerut Guvernului interimar şi guvernatorilor de provincii să reintroducă controalele ale prețurilor GPL și să le extindă la benzină, motorină și alte bunuri de consum ”importante social”.

Mai mult, Executivul va trebui să elaboreze o lege a falimentului personal și să ia în considerare înghețarea prețurilor la utilități și subvenționarea plăților chiriei pentru familiile sărace.

NOW – Situation in #Almaty, Kazakhstan’s largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd

— Disclose.tv (@disclosetv) January 4, 2022