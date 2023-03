Miercuri, 8 martie 2023, manifestanții din Grecia, care protestează din cauza tragediei feroviare soldată cu 57 de morți, printre care și un cetățean român, au început să devină violenți.

La proteste participă mii de oameni care lucrează în domeniul transporturilor, studenți și profesori. Toți s-au adunat în centrul Atenei și în orașul nordic Salonic.

Antena 3 CNN a surprins câteva imagini din timpul protestelor, imagini din care putem observa cum manifestanții s-au încăierat cu forțele de ordine în Atena și au aruncat cu sticle incendiare în polițiști care, la rândul lor, au folosit grenade paralizante și gaze lacrimogene.

„Nu vom rămâne în viață din întâmplare, vom trăi așa cum ne dorim” și „Asasinii” scrie pe pancartele protestatarilor.

„Este o tragedie după care ne așteptăm să cadă Guvernul grec”, a declarat analistul de politică externă Bogdan Chirieac, relatează sursa citată anterior.

Vă amintim că pe data de 28 februarie 2023 a avut loc un accident soldat cu 57 de morți. Mai exact, 350 de persoane se aflau într-un tren interurban care, la un moment dat, s-a ciocnit frontal cu un tren de marfă în timp ce se deplasa pe aceeași linie. În acel tren erau studenți universitari care se îndreptau din Atena spre orașul nordic Salonic, după un weekend prelungit de sărbători legale.

În urma acestui incident, a fost arestat și pus sub acuzare șeful de gară din Larissa. Incidentul respectiv a stârnit indignarea populației față de starea de degradare a rețelei feroviare din Grecia. Muncitorii din domeniul transporturilor susțin că de vină sunt anii de neglijență, investițiile insuficiente și lipsa de personal, probleme ce au apărut din cauza datoriilor țării, care durează de zece ani.

Guvernul de la Atena, al cărui mandat expiră în iulie 2023, s-a angajat miercuri, 8 martie 2023, să remedieze sistemul feroviar aflat în dificultate. Guvernul de la Atena, care intenționa inițial să convoace alegeri în următoarele săptămâni, a pus accidentul pe seama erorilor umane și a deficiențelor care nu au fost remediate în ultimele decenii.

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a încredințat portofoliul unuia dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, ministrul de Stat din Grecia, George Gerapetritis, după ce fostul ministru al Transporturilor a demisionat.

George Gerapetritis a declarat, miercuri, că serviciile de transport feroviar de pasageri, suspendate de la accident, ar putea fi reluate până la sfârșitul acestei luni, dacă este asigurată siguranța absolută. El a promis că vor fi investite fonduri pentru modernizarea infrastructurii și în angajarea de personal și că va face lumină în privința acestui incident.

„Înțeleg furia pe care o simt oamenii”, a spus el, relatează agenția de presă Reuters.

Peste 10.000 de persoane s-au adunat, duminica trecută, la Atena. Lucrătorii feroviari au organizat greve continue de 24 de ore începând de joia trecută, ceea ce a dus la oprirea rețelei.

„Avem o obligație față de semenii noștri și față de colegii noștri care și-au pierdut viața în tragicul accident”, a declarat principalul sindicat al lucrătorilor feroviari într-un comunicat de presă.

ADEDY (cel mai mare sindicat din sectorul public din Grecia) a participat la greva de 24 de ore. Lucrătorii din domeniul transportului urban au încetat să mai muncească în semn de solidaritate, perturbând serviciile de metrou, tramvai și autobuz din Atena. Navele au rămas, de asemenea, ancorate în porturi, marinarii participând la acțiunea sindicală.

„Nu este momentul să tăcem, este timpul să vorbim și să luptăm”, a declarat un sindicat al profesorilor, relatează sursa citată anterior.

