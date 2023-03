Aproximativ 700 de persoane s-au adunat în fața companiei de căi ferate Hellenic Train, din Atena, după ce, marți seara, a avut loc un groaznic accident de tren din cauza erorilor. Noul bilanț a ajuns la 57 de decese și 56 de persoane dispărute.

Grecii care au ieșit la protest au ținut un minut reculegere pentru victimele care și-au pierdut viața în acest accident teribil, majoritatea fiind tineri. Manifestanții au strigat ”criminalii” și au mers apoi la sediul Parlamentului, acolo unde s-au alăturat unui alt protest – al unor artiști care erau în grevă.

Coliziunea a fost pusă pe seama unei erori a șefului de gară, lucru ce a stârnit un val de furie în Grecia și i-a determinat pe oameni să spună că ”nu vor uita această crimă”.

Sindicatul comunicat PAME a fost prezent la protest și a avut bannere pe care scria ”Nu este o eroare, ci o crimă”, dar și ”Viața este sacrificată pe altarul profiturilor capitalului”.

Stavros Nantis, pensionar și membru PAME, a declarat pentru agenția de presă France Presse că oamenii sunt furioși pe companie și pe guvern, dar și pe Executivele anterioare.

”Suntem furioşi pe companie, pe guvern şi pe guvernele precedente, care nu au făcut nimic pentru a îmbunătăţi situaţia căilor ferate”, spune acesta.

Un alt sindicalist, a cărei voce s-a auzit la un difuzor, a declarat că ”vom deveni vocea tuturor morţilor. Voi vă număraţi profiturile, noi numărăm vieţi”.

„Vor încerca să mușamalizeze totul, dar noi nu îi vom lăsa”, a declarat Stelios Dormarazoglou, trăgându-și gluga strâns în jurul capului și strigând „morții vor deveni o singură voce, sângele lor vă va urmări”.

El a spus: „Toată lumea știe că, dacă statul grec ar fi vrut, acest accident ar fi putut fi prevenit. Propriul meu fiu a lucrat la modernizarea sistemului de semnalizare – acum nouă ani. De atunci a fost blocat, deoarece companiile sunt mereu interesate doar de profituri.”

Powerful action by the working class of Athens for #greecetraincrash

The crime will not be forgotten!

We will become the voice of those lost!

Protest at #hellenic_train offices & to the Parliament#greecetrain #GreeceTrainAccident #GreeceTrainAccident pic.twitter.com/WykCZrqIEt

— PAME Greece International (@PAME_Greece) March 2, 2023