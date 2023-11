Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu are emoții în privința promulgării noii legi a pensiilor, deși nu a avut încă o discuție cu Președintele Klaus Iohannis pe acest subiect. Noua lege a pensiilor nu a fost atacată la CCR și va merge acum la promulgare, la președintele Klaus Iohannis.

Declarație sa vine în contextul în care Președintele Iohannis se află în turneul său în Africa, în Senegal mai exact, ultima oprire din seria de vizite oficiale.

Marcel Ciolacu a spus că la toate legile s-au făcut o sumedenie de excepții, iar acestea au venit din partea tuturor partidelor, mai ales în ultimul an, când vin alegerile.

Acesta este „jocul democratic”, a punctat premierul, amintind de Codul Fiscal care „a fost modificat de vreo 500 de ori”. La fel s-a întâmplat și în cazul legii pensiilor, dar și în cazul multor alte sectoare, a mai spus Ciolacu.

Premierul a explicat că, în primul rând, legea pensiilor, cum e normal, a fost lucrată de ministrul Muncii și toată echipa. El a precizat că a fost o muncă ce a durat mult timp, amintind că au fost trei proiecții făcute de Banca Mondială.

În ultimele luni a fost o negociere aplicată cu reprezentanții Comisiei Europene pe noua lege a pensiilor, a menționat premierul, amintind că aceasta a fost trecută și în PNRR. „Era nevoie de o nouă lege a pensiilor generală”, a evidențiat șeful Executivului.

„Comisia a insistat foarte mult pe inechitățile din legea pensiilor, pentru că foarte mulți români au ieșit la pensie pe diferite legi. Trebuia un T zero, dar nu trebuie să ne sperie acest lucru. Suntem la 30 de ani de la Revoluție și eu unul am îmbătrânit în această perioadă. Ciclic, cam la această perioadă repui lucrurile, recreezi un T zero. (…) Devine ceva predictibil și sustenabil pe o perioadă mai lungă de timp”, a declarat premierul la Europa FM.