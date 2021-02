Sea Hunter a fost proiectată pentru a funcționa fără echipaj, fără nimic care să permită prezența omului pe ea, explică publicația NationalInterest. A fost visul Pentagonului, care începe să prindă tot mai mult contur.

DARPA, agenția de cercetare a Pentagonului, a fost cea care a vrut să proiecteze o navă de la zero, complet automatizată. Proiectul, cunoscut sub numele de No Manning Required Ship (NOMARS), nu necesită echipaj, iar fiecare centimetru este disponibil. „Programul NOMARS urmărește să proiecteze o navă care poate funcționa autonom cât mai mult timp pe mare, eliminând, din proiectare, orice elemente asociate cu echipajul”, explică DARPA noul concept.

NOMARS se concentrează pe explorarea unor abordări noi în ceea ce privește proiectarea cadrului maritim (nava fără sisteme de misiune), oferind dimensiuni, greutate și putere pentru ce se dorește a fi: un „vînător de mare”.

Proiectul DARPA pare ceva distopic, viziunea sa asupra unei nave în care să nu existe strigăte, mirosuri de mâncare și forfota sutelor de marinari părând desprinsă dintr-un roman SF.

Prin eliminarea elementului uman din proiectarea navei, NOMARS va demonstra avantaje importante, inclusiv dimensiunea, costul (achiziții, operațiuni și susținere), fiabilitatea pe mare, supraviețuirea la diverse acțiuni.

O astfel de navă ar putea fi prima dintr-o clasă complet nouă de nave de război. Teoretic, o navă fără echipaj ar trebui să fie dotată cu mai multe arme, senzori și alte sisteme care pot intra în corpul navei.

NOMARS are un scop dublu. Pe lângă crearea unei nave care să nu aibă oameni la bord, DARPA explorează modul în care poate menține o navă fără pilot, pe distanțe lungi, fără a fi nevoie de personal care să efectueze lucrări de susținere.

Sursa foto: Wikipedia