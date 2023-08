Potrivit prognozei ANM, în următoarele două zile vremea va fi călduroasă în București, cu temperaturi maxime care vor ajunge până la 36-37 de grade Celsius.

Vremea va fi călduroasă până joi dimineaţa iar disconfortul termic va creşte. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unităţi.

Cerul în Capitală va fi variabil, miercuri, cu înnorări după-amiaza şi seara, când va creşte probabilitatea pentru intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice şi averse.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 17 – 20 de grade Celsius.

Intervalul 3 august, ora 9:00 – 4 august, ora 10:00

În intervalul 3 august, ora 9:00 – 4 august, ora 10:00, meteorologii anunță caniculă şi disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depăşească pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă va fi de 36 – 37 de grade, iar cea minimă de 19 – 22 de grade. Cerul va fi mai mult senin şi vântul în general slab.

ANM a emis și o atenţionare de Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat pentru 25 de judeţe şi Bucureşti, valabilă pe parcursul zilei de joi.

Perspectiva ANM despre încălzirea globală

Consilierul de Stat pentru Climă și Sustenabilitate, Alexandra-Maria Bocșe, a rezumat perspectiva ANM despre încălzirea globală: „Ne dorim, în mod ideal, ca până la finalul acestui secol, temperatura medie globală de suprafață să nu crească cu mai mult de 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. Asta pentru că, la nivel de 2 grade, oamenii de știință ne spun că ne putem aștepta ca 3 miliarde de oameni să fie loviți de penurie de apă, de exemplu. Dincolo de cele 2 grade, impactul schimbărilor climatice va fi foarte mare. Noi am putut să vedem și în România o lună octombrie caldă, dar și o perioadă de secetă acută. În anul agricol 2021 – 2022 am avut 9 luni de secetă din 12. Incidența anilor secetoși este din ce în ce mai mare. Dacă în anii 1900 ne confruntam cu un an secetos pe deceniu, în ultimul deceniu ne-am confruntat cu 5 ani secetoși, conform ANM”.

„Din ceea ce ne spune ANM, pentru 2050 vedem o intesificare a fenomenelor meteo extreme, o creștere a temperaturii în lunile de vară în special, 3-4 grade peste ceea ce avem ca valoare medie. Nu este vorba despre faptul că vom avea anumite zile cu temperaturi mai înalte, ne putem confrunta cu perioade extinse în care avem temperaturi mult peste medie, care se resimt foarte puternic la nivelul organismului uman. De asemenea, din datele ANM știm că partea de sud, de sud-est și de este a țării se va confrunta cu o lipsă de precipitații din ce în ce mai intensă, partea de sud-est fiind deja un pol al secetei în România, dar și o zonă pe care noi ne bazăm în procesul de producție agricolă. Vorbim și de fenomeme de deșertificare, dar și de lipsă de precipitații care se accentuează în contextul schimbărilor climatice”.