Prognoza meteo de Anul Nou. Alertă de la ANM chiar în prima zi a anului. Ce zone sunt afectate

Cei de la Administraţia Naţională de Meteorologie au emis, în prima zi a anului o alertă de schimbare a vremii. Astfel, meteorologii au emis vineri dimineaţă, avertizări nowcasting cod galben de ceaţă pentru judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Galaţi.

Avertizările pentru Prahova şi Dâmboviţa sunt valabile până la ora 9:00, iar cea pentru Galaţi, până la ora 11:00.

În aceste zone se va semnala local ceaţă care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 metri, izolat sub 50 metri.

De altfel, ceața s-a făcut resimțită pe teritoriul României încă de ieri. Codul galben de ceață a fost valabil de la : 31-12-2020 ora 10:00 până la : 31-12-2020 ora 14:00. Zonele vizate au fost: Județul Bacău: zona joasă; Județul Botoşani; Județul Galaţi; Județul Neamţ: zona joasă; Județul Vrancea: zona joasă; Județul Iaşi; Județul Vaslui. În plus, meteorologii au spus că se vor semnala: local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

De altfel, cu o zi înainte de 2021, s-a emis și Cod galben de ninsoare. Acesta a fost valabil de la : 31-12-2020 ora 9:00 până la : 31-12-2020 ora 15:00. Zona vizată: Județul Caraş-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m; Se vor semnala : intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90-100 km/h Fenomene asociate : ninsoare

Mai multe avertizări de la ANM

Chiar în ziua de Revelion, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă pentru 15 judeţe din Moldova, Muntenia şi Transilvania, în timp ce zone din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara se vor afla sub avertizare de vânt puternic şi ninsoare.

Astfel, în localităţi din judeţele Maramureş, Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Ilfov, Suceava şi Harghita se va semnala local ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

În zonele montane din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, la peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90-100 km/h şi ninsoare.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

