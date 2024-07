Romgaz raportează creșteri în producția de hidrocarburi în S1 2024

Romgaz a înregistrat o producție totală de hidrocarburi de 16,12 milioane barili echivalent petrol (bep) în primul semestru al acestui an, marcând o creștere de 4,6% comparativ cu perioada similară din 2023, conform unui raport publicat vineri de Bursa de Valori București.

Producția de gaze naturale a companiei a crescut cu 4,3%, atingând 15,99 milioane bep, iar producția de condensat a înregistrat o creștere semnificativă de 50,5%, ajungând la 136.000 bep.

În ciuda creșterii producției, valorificarea gazelor naturale din producția internă a scăzut ușor, totalizând aproximativ 2,245 miliarde mc, o reducere de 4,5% față de primul semestru al anului trecut. În ceea ce privește producția de energie electrică, Romgaz a raportat 450,8 GWh, în scădere cu 9,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2023.

Performanța trimestrială și segmentele de activitate

În al doilea trimestru al acestui an, Romgaz a produs 7,76 milioane bep de hidrocarburi, inclusiv 7,69 milioane bep de gaze naturale și 75.000 bep de condensat. Producția de energie electrică în acest trimestru a fost de 186,9 GWh.

De menționat că, acest raport furnizează informații preliminare referitoare la indicatorii operaționali importanți ai grupului pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2024. Informațiile din acest raport s-ar putea modifica și ar putea fi diferite de cifrele care vor fi publicate în raportul aferent Semestrului 1 2024. Rezultatele consolidate pentru Semestrul 1 2024 vor fi publicate în data de 14 august 2024.

Statul român deține peste 70% din capitalul social al companiei

Romgaz își desfășoară activitatea principală în explorarea geologică pentru descoperirea de noi zăcăminte de gaze, producția de gaz metan din zăcămintele existente, furnizarea și distribuția de gaze naturale, precum și în producția și furnizarea de energie electrică.

Statul român deține 70,0071% din capitalul social al Romgaz, care este listată pe piața reglementată a Bursei de Valori București din 12 noiembrie 2013. De asemenea, acțiunile Romgaz sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, acestea fiind tranzacționate pe Bursa de Valori Londra.