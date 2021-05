Producătorul Nestlé recunoaște că nu toate produsele sale sunt sănătoase. Unele nu vor fi niciodată

The Financial Times informează că a consultat un document care a circulat între directorii Nestlé la începutul acestui an. În document se arăta că doar 37% dintre băuturile și produsele alimentare ale grupului, excluzând hrana pentru animale și produse specializate pe nutriție, au un rating de 3,5 stele potrivit noului sistem de clasificare a alimentelor sănătoase. Sistemul este utilizat de grupuri internaționale precum Access to Nutrition Foundation și clasifică alimentele pe o scară de până la cinci stele.

Compania spune că pragul de 3,5 stele reprezintă definiția standard a produselor sănătoase. Cu toate astea,

în portofoliul general de băuturi și produse alimentare al grupului elvețian aproximativ 70% din produsele alimentare ale Nestlé nu îndeplinesc standardul, alături de 96% din băuturi și 99% dintre dulciurile și mărcile de înghețată Nestlé.

“Am reușit să ne îmbunătățim în mod semnificativ produsele….dar portofoliul nostru nu îndeplinește în continuare definițiile externe ale sănătății într-un mediu în care presiunile de reglementare și solicitările consumatorilor cresc exploziv”, se arată în prezentarea consultată de Financial Times.

Ce spune directorul general

Potrivit The Financial Times directorul general al companiei, Mark Schneider, a respins acuzațiile că alimentele vândute de Nestlé și alte multinaționale sunt nesănătoase. Totodată, el a recunoscut dorința consumatorilor pentru o dietă sănătoasă.

Sursa anterior menționată mai spune că un produs precum băutură cu gust de portocale San Pellegrino obține un rating ‘E’, cel mai slab calificativ potrivit unui sistem diferit de notare, denumit Nutri-Score, cu 7,1 grame de zahăr la 100 de mililitri. De asemenea, produsul Nesquik cu aromă de căpșuni care este vândut în SUA are 14 grame de zahăr la o singură porție, alături de mici cantități de colorant și arome, deși este descris drept “micul dejun perfect pentru copii”.

Nestlé susține că “lucrează la un proiect valabil la nivelul întregii companii pentru a-și revizui strategia în domeniul nutriției și sănătății. Analizăm întregul nostru portofoliu pentru a ne asigura că produsele noastre ajută la îndeplinirea nevoilor nutriționale ale oamenilor”.

