Astăzi vă prezentăm interviul cu Leszek Wacirz, Contry Manager Nestlé România. Cu privire la perspectivele companiei pentru 2020, acesta a fost optimist „În ciuda provocărilor întâmpinate în contextul pandemiei de coronavirus, am făcut progrese notabile în direcția atingerii obiectivelor noastre financiare pentru 2020, rezultatele din primele 6 luni fiind încurajatoare. Nestlé și-a demonstrat reziliența chiar și în contextul schimbărilor rapide din industrie, înregistrând, la nivel global, o creștere organică de 2,8% și vânzări totale de 41,2 miliarde CHF, în prima jumătate a anului.”

Leszek Wacirz ne-a transmis cum s-a implicat Nestlé, atât la nivel internațional, cât și la nivel local, în criza medicală: „Am încheiat un parteneriat internațional cu Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, alocând 10 milioane CHF pentru implementarea măsurilor de sprijin pentru comunitățile afectate de pandemie din întreaga lume. Am donat, de asemenea, 1 milion CHF către Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), pentru a sprijini cercetările lor pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19. La nivel local fondurile alocate însumează 10 milioane RON (fonduri și donații de produse) și au fost destinate suportului oferit comunităților, partenerilor, instituțiilor medicale și angajaților, în perioada martie – iunie.

Am lansat, de asemenea, programul „Always Open for You”, prin care ne dorim să oferim partenerilor noștri din sectorul out-of-home resursele necesare pentru repornirea afacerilor, odată cu relaxarea măsurilor. Divizia out-of-home a înregistrat o scădere de două cifre în primul trimestru din 2020, generată de măsurile din zona HORECA și de impactul semnificativ asupra consumului în afara casei. În România, am reușit să le oferim partenerilor din acest sector un capital adițional de aproape 4 milioane de lei, care să asigure continuitatea business-urilor în acest context critic. La nivel internațional, am investit aproximativ 500 milioane CHF pentru acest demers”.

Brandul Nestlé s-a dezvoltat la noi în țară printr-o multitudine de produse

„Am investit în dezvoltarea portofoliului local cu produse inovatoare precum Nescafé 3in1, Maggi 5 Minute, Kit Kat Gold și Ruby, Nesquik All Natural Ready to Drink, Cheerios Ovăz, precum și noi sortimente JOE și After Eight.

De asemenea, am lansat pe piața locală o nouă gamă de produse în categoria de cafea, sub brandul Starbucks, pentru a permite românilor să se bucure acasă de cafeaua Starbucks preferată. Aceștia vor avea la dispoziție 22 de varietăți de cafea, acoperind patru categorii: cafea boabe, prăjită și măcinată, dar și primele capsule Starbucks dezvoltate folosind tehnologia Nestlé de preparare a cafelei prin intermediul sistemelor Nespresso și Nescafé Dolce Gusto.

Odată cu această lansare, ne-am întregit portofoliul, acoperind toate segmentele de cafea, atât cele destinate consumului acasă cât și în afara casei, prin brandurile iconice NESCAFÉ, NESPRESSO și STARBUCKS, cu sortimente potrivite pentru fiecare gust” a declarat General Managerul Nestlé România.

Una dintre întrebările pe care le-am adresat tuturor companiilor a ținut de gestionarea pandemiei și modul în care managementul s-a adaptat în timpul crizei. La această categorie, Leszek Wacirz ne-a răspuns cu următoarele: „Angajații noștri din toate colțurile lumii sunt pe deplin dedicați și depun eforturi continue pentru a garanta accesul consumatorilor la produsele Nestlé, pentru ei și pentru animalele lor de companie. Datorită lor reușim să oferim oamenilor alternativele potrivite pentru o viață mai bună, mai sănătoasă, chiar și în momente de criză.

Astfel, prioritatea noastră încă de la debutul pandemiei a fost să ne asigurăm că ei își pot desfășura activitatea în siguranță și că vor putea face față cu bine pandemiei, inclusiv din punct de vedere financiar. Pentru echipele din fabricile și centrele noastre de distribuție, precum și pentru cele de pe teren, am pus la dispoziție toate echipamentele de protecție necesare, precum și măsuri de suport financiar.

Totodată, am restricționat încă din luna martie călătoriile de business, iar, acolo unde este posibil, angajații noștri au avut posibilitatea de a lucra de acasă, având la dispoziție toate soluțiile tehnice necesare pentru a putea păstra legătura cu colegii, partenerii și consumatorii Nestlé”.

Sloganul Nestlé este „Good Food, Good Life”, iar General Managerul ne-a explicat ce se află în spatele acestei devize simple, dar pline de subînțeles: „Pentru noi, toate deciziile de business pornesc de la „Creating Shared Value” – o misiune asumată pe termen lung de Nestlé, prin care ne dorim să creăm valoare atat pentru investitori, cât și pentru comunitățile în cadrul cărora trăim și ne desfășurăm activitatea.

Misiunea noastră este să oferim oamenilor mai multă bucurie, să contribuim la o sănătate mai bună, să le punem la dispoziție alternativele nutriționale potrivite pentru fiecare etapă din viața lor, protejând, în același timp, resursele naturale. Pe scurt, prin alimentație bună, sustenabilă, ne dorim să oferim oamenilor și animalelor lor de companie o viață mai bună. ”

