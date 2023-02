Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth, Donald Trump a atacat dur publicația „The Wall Street Journal”, pe care a numit-o „globalistă” pentru că a relatat că grupul conservator „Americans for Prosperity” (AFP) îi îndeamnă pe republicani să se lepede de Trump și să „scrie un nou capitol” în 2024.

Trump îi atacă pe „globaliștii” care vor reduceri la asigurările sociale și Medicare

Fostul președinte a precizat că nu vrea donații de la AFP, care a fost fondat de miliardarul conservator Charles Koch și de fratele său, David Koch, în 2004. El a reluat afirmațiile conform cărora a pierdut alegerile din 2020 în urma falsificării scrutinului.

„Într-un articol recent, globaliștii de la WSJ afirmă că „Rețeaua” Koch lipsește!, adică se fac că nu înțeleg că alegerile din 2020 au fost falsificate și că am avut 233 de victorii din 253 de curse în 2022. Și spun că nu ar trebui să mă sprijine de data aceasta”, a scris Trump.

„NU M-AU SPRIJINIT NICIODATĂ”, a continuat fostul președinte.

„Și nu doresc sprijinul lor, deși David Koch a fost, înainte de a muri, un membru proeminent al cluburilor mele, la fel ca și alți membri ai familiei Koch. Sunt globaliști care vor reduceri la asigurările sociale și Medicare! Nu, mulțumesc!”, a adăugat el, potrivit Newsweek.

Sondajele îl arată pe Donald Trump în frunte, într-o cursă ipotetic aglomerată

Donald Trump și-a anunțat încă de anul trecut candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. Anumite sondaje îl arată pe Donald Trump în frunte, într-o cursă ipotetic aglomerată cu mulți candidați mai puțin cunoscuți. Dar guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, beneficiază de un sprijin la fel de mare, în urma unei victorii decisive obținute anul trecut.

Reales, lucru care i-a consolidat statutul de vedetă în Partidul Republican, DeSantis a continuat să prezinte politici care se potrivesc cu baza conservatoare, poziționându-se uneori la dreapta lui Trump.

Totuși, Donald Trump își menține un avantaj substanțial în rândul segmentului de tineri din rândul electoratului republicanilor. Majoritatea potențialilor alegători primari cu vârsta sub 45 de ani (61%) au declarat că l-ar susține pe fostul președinte, comparativ cu aproximativ 31% dintre cei cu vârsta de 45 de ani și peste.

Nikki Haley ar putea să-și anunțe și ea candidatura, Pence face face turnee în state-cheie

Nu este clar pe cine va sprijini grupul „Americans for Prosperity” la președinție, în 2024. Trump este singurul republican care a intrat, oficial, în cursă, dar fostul ambasador al SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, este de așteptat să-și anunțe și ea candidatura, săptămâna viitoare. Fostul vicepreședinte Mike Pence, care ar putea lua în considerare o candidatură, are anumite „legături” cu grupul ale cărui resurse financiare le depășesc pe cele ale Comitetului Național Republican, potrivit The New York Times.

Pence nu a anunțat o candidatură, dar fostul vicepreședinte SUA a călătorit în state-cheie pentru alegerile primare, vizitând electoratul conservator creștin și susținând restricțiile privind avortul. Pe lângă AFP, o serie de alți donatori bogați ai republicanilor au indicat, în ultima perioadă, că nu-i vor mai acorda sprijinul lui Trump.