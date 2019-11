Rolul de coprezentator nu este lipsit de “surprize” pentru un proiect ca Asia Express, iar Oase a simțit asta pe propria piele.

Una din zilele de filmare a avut loc la celebrul Vulcan Pinatubo, un vulcan activ de pe insulele Filipine, a cărui erupție din anul 1991 a fost cea mai puternică erupție a secolului XX.

“Rolul meu este să le arăt celor de acasă locurile spectaculoase în care noi ajungem și oamenii pe care îi întâlnim în călătoria noastră. Pinatubo nu avea cum să nu fie pe harta Asia Express, așa că am petrecut acolo aproape o zi întreagă, locul este absolut spectaculos. Nu mi-am dat însă seama că soarele e permanent cu ochii pe mine. În Filipine e o căldură pe care mi-e greu să v-o descriu… E foarte, foarte, foarte cald. Pe parcursul filmării, cu toată adrenalina de rigoare (da, am parte de adrenalină și sezonul ăsta, doar că e de un alt fel) nu mi-am dat seama că m-am prăjit la propriu. Seara însă au început frisoanele și mersul constant la baie… Am ținut-o așa toată noaptea, am avut nevoie și de intervenția medicului din echipă, că nu prea era de glumă. Eram și mai panicat la gândul că a doua zi aveam din nou filmare, iar aici nimic nu poate fi amânat, ritmul nu îți permite. Cu toate astea…Oasia Express continuă”, a povestit simpaticul coprezentator.

