Laura Codruța Kovesi a declarat că ea și echipa sa de la Parchetul European – EPPO sunt pregătiți să înceapă activitatea ”cu viteză maximă” și să lupte pentru ”protejarea independenței” lor.

Kovesi a atras însă atenția că va fi imposibil să gestioneze 3.000 de cazuri, câte a estimat că vor fi înregistrate în primele zile de activitate, cu doar ”32 de procurori și un sfert”.

Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție a precizat, într-un interviu oferit pentru euractiv.com, că parchetul pe care îl conduce în prezent nu vrea să investigheze ”cazuri mici”, ci își va concentra toată atenția asupra fraudelor mari, transfrontaliere, care nu pot fi anchetate de procurorii de la nivel național din cauza obstacolelor impuse de limitările teritoriale.

”Decizie istorică”

Ea a arătat că ține foarte mult la independența EPPO și a avertizat că va face publică orice încercare de intervenție în dosare. Iar susținerea familiilor jurnaliștilor uciși a contat foarte mult, a declarat Kovesi.

Procurorul European susține că decizia CEDO de săptămâna trecută este o victorie nu doar pentru ea, ci pentru toți procurorii români și pentru sistemul judiciar din Europa.

Decizia este foarte importantă, pentru că face lumină asupra statului independent al procurorilor din toată Europa, a mai spus Kovesi sursei citate.

”Această decizie are un caracter istoric, deoarece este pentru prima dată când CEDO extinde garanțiile de independență aplicabile judecătorilor, procurorilor.

”Independența în derularea anchetelor”

În acest moment, această decizie îi va proteja pe cei care apără independența justiției și statul de drept împotriva imixtiunilor politice”, a declarat Kovesi.

Șefa EPPO a subliniat că procurorii europeni delegați vor lucra sub conducerea sa astfel încât aceștia vor avea garantată independența în derularea anchetelor, dar și că fraudele comise într-un stat vor fi cercetate de procurori delegați ai altor state, fapt care ar face aproape imposibilă intervenția inculpaților pe lângă procurori.

”EPPO încă nu a început să investigheze cazuri, dar în acest moment, toate fraudele care sunt comise sunt sub jurisdicția noastră. Acum avem un nou context cu această pandemie COVID-19.

”Va fi mai multă muncă”

Există o mulțime de motive pentru a crede că va crește competența EPPO. Nu știm acum cum va arăta următorul Cadru Financiar Multianual. Vor fi mai multe fonduri? Va exista mai multă flexibilitate pentru a le folosi?

Dacă da, anticipez că va fi mai multă muncă pentru EPPO. Este logic. Avem competență obligatorie, deci trebuie să investigăm toate cazurile care intră în jurisdicția noastră. Acesta este rolul nostru instituțional și nu putem negocia acest lucru.

Pe baza experienței mele anterioare și văzând avertismentele pe care alți profesioniști din întreaga Europă le-au emis în această perioadă, pot spune că, din păcate, mai multe fonduri, mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor UE înseamnă oportunități pentru fraudă și pentru corupție.

”Trebuie să rezolvăm două probleme”

În acest context, am citit și un raport Europol, care este foarte interesant. Grupurile criminale organizate sunt deosebit de puternice în anticiparea și exploatarea fiecărei oportunități, la scară industrială. Trebuie să pregătim un răspuns adecvat și cred că cel mai bun răspuns este EPPO”, a mai declarat fosta șefă a DNA.

Kovesi nu este sigură însă că activitatea instituției pe care o conduce va demara până la sfârșitul acestui an.

”Nu am stabilit această dată. A fost presupunerea Comisiei, care ar trebui să decidă când își va începe activitatea EPPO. Desigur, de când am ocupat această funcție am început să pregătesc totul pentru a fi gata să înceapă în noiembrie 2020, așa cum a fost planificat inițial de Comisie.

Cu toate acestea, trebuie să rezolvăm două probleme: Colegiul și resursele bugetare. Dar am început să recrutăm personalul, să pregătim regulile interne și am luat toate măsurile necesare pentru a fi gata să înceapă la sfârșitul acestui an”, a arătat ea.