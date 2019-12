CNSC a decis să admită contestația formulată de asocierea Metroul SA- Padeco în cazul licitației pentru proiectarea metroului din Cluj. Prin urmare, pentru moment, câștigătoarea licitației, asocierea Metrans- Systra-SWS -Engineering Spa este blocată. Metroul SA a formulat unele acuzații referitoare la presupuse conflicte de interese în care s-ar afla Metrans. Aceasta din urmă contestă ferm acuzațiile și anunță că va formula plângere la Curtea de Apel.

” Ne-a surprins atât abordarea Metroul S.A. din Contestație dar mai ales decizia CNSC, deși am formulat toate raspunsurile noastre detaliate si documentate in cadrul documentelor procesuale ce au fost prezentate pe parcursul derularii procedurilor in fata CNSC. Nu e vorba despre niciun conflict de interese, afirmatiile Metroul sunt pure speculatii oportunist formulate cu scopul de a obtine, cu orice pret, respingerea ofertei noastre.

În continuare vom depune Plângere la Curtea de Apel și avem convingerea ca, in final, se va demonstra ca afirmațiile din contestație au un caracter pur speculativ si vor fi invalidate ca atare de catre instanta competentă, superioară. Atat probele cat si dispozitiile legale sustin pozitia noastra in pofida celor retinute de catre CNSC.

Pe scurt, referitor la acuzațiile privind conflictul de interes sau distorsionarea concurenței, menționăm că Metrans nu a fost implicat în elaborarea actualei documentații de atribuire, colaborarea anterioară cu Autoritatea contractantă a vizat o procedură fundamental diferită ca proiect. Decizia de modificare a proiectului aflat inițial în pregătirea Metrans a condus, de altfel, la încetarea raporturilor contractuale cu acesta.

Se pot pune la dispoziție toate documentele transmise la CNSC de către Metrans în susținerea punctului de vedere propriu. Nu avem nimic de ascuns, diferentele sunt flagrante, usor sesizabile si au fost in mod nejustificat ignorate de catre CNSC”, spune Metrans Engineering.

Cât privește prezența lui Ionel Oprea pe ștatele de plată ale Metrorex, după cum a afirmat publicația noastră recent, oficialii Metrans Engineering afirmă că acesta a lucrat exclusiv pentru Metroul în ultimii aproape 20 de ani. „Ionel Oprea nu a lucrat niciodată ca angajat al Metrorex, fiind însă în ultimii 5 ani Director Direcție Proiectare în cadrul Metroul S.A. și angajat al Metroul S.A. în ultimii aproape 20 de ani pe diverse funcții de la inginer proiectant, adjunct șef departament instalații complexe, adjunct și șef de proiect complex M4, M5, M6, M7 București, inginer șef Direcție Proiectare etc”, a transmis Metrans.

Un blocaj pornit de la o confuzie

Cauza confuziei o constituie faptul că publicații importante din România, inclusiv agenții de presă, l-au prezentat eronat în septembrie 2016 pe Ionel Oprea, drept director tehnic Metrorex, notează club feroviar.

Eliminarea asocierii SWS- Systra- Metrans face posibilă semnarea contractului de către Primăria Cluj Napoca cu Metroul – Padeco. Aceasta deoarece primarul Emil Boc se declarase susținătorul semnării contractului pentru SF imediat după pronunțarea CNSC fără a se mai aștepta decizia unei instanțe de judecată.

Emil Boc spunea recent că prezentarea situației ca fiind dificilă din cauza posibilității avute de nemulțumiții la licitație, de a se adresa Curții de Apel, reprezintă o abordare în „manieră dramatică”.

“Haideți să nu dramatizăm ceea ce reprezintă o procedură legală. Adică, ca la examen – dai un examen, primești un rezultat, ai dreptul să faci contestație. Și aici, este o licitație, s-a anunțat un câștigător, au dreptul cei care au pierdut să facă o contestație, nu e nimic deplasat în asta. Contestația se soluționează între 30 și 60 de zile, potrivit legii, de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, după care se merge mai departe. Să nu privim în manieră dramatică, ca ceva ieșit din comun, este o procedură legală”, a declarat, joi, primarul, la un post de radio local, potrivit zcj.ro.

”Metroul este prevăzut din centrul Floreștiului, pe la Polus/Vivo, cum se numește acum. Are 16 km și 16 stații, cam la un km va fi o stație. Se va oprit la Podul Ira, iar de la Podul Ira metroul se va conecta cu calea ferată și vei putea merge până unde ai nevoie. Aproximativ doi ani durează realizarea acestui studiu de prefezabilitate, după care se va trece în faza următoare de de a gândi bani europeni, bani locali, bani naționali și parteneriat public-privat pentru finanța metroul”, explica recent Emil Boc la Napoca FM.

