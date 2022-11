Medicii spun că simptomele pot varia, de la lipsa de energie, până la creșterea în greutate. Desigur, aceste simptome ar putea fi cauzate de alte probleme de sănătate.

Deci, cum putem ști dacă glanda tiroidă ne cauzează probleme de sănătate? Site-ul Livescience prezintă cele mai importante semne ale unei tiroide subactive.

Tiroida este una din cele mai mari și importante glande endocrine ale organismului. Glanda tiroidă are un rol important în reglarea metabolismului și a funcțiilor vitale ale organismului. Este în formă de fluture și este situată în partea din față a gâtului. Tiroida secretă doi hormoni importanți din punct de vedere metabolic. care sunt vitali pentru dezvoltarea fizică și mentală: tiroxina și triiodotironina,

Hormonii tiroidieni sunt direct responsabili de modul în care corpul utilizează și stochează energia. Când nivelurile lor sunt scăzute, metabolismul încetinește, afectând aproape fiecare organ. Iată care sunt principalele semne pe care le dă organismul:

Vă luptați cu kilogramele în plus

Există multe motive pentru care nu reușiți să dați jos kilogramele în plus, oricât v-ați strădui. Dacă ați eliminat toate motivele știute – stres, sedentarism sau o alimentație dezechilibrată, atunci e bine să știți că menținerea greutății corporale este unul dintre cele mai comune semne ale unei tiroide subactive.

Hormonii tiroidieni ajută la reglarea poftei de mâncare, așa că o tiroidă subactivă vă poate face să vă simțiți mai înfometați, chiar dacă nu e cazul.

Vă simțiți mai tot timpul obosiți

Dacă oboseala pe care o resimțiți acut nu pare să aibă o explicație plauzibilă, poate fi un semn al unor probleme hormonale. Oboseala este considerată unul dintre semnele principale ale unei tiroide subactive.

Hormonii tiroidieni sunt direct responsabili de metabolismul energetic. Cu un metabolism scăzut, corpul va încerca să conserve cât mai multă energie posibil.

Sensibilitate mare la frig

A avea dificultăți în a suporta frigul este un alt semn al unei tiroide subactive. Când hormonii tiroidieni nu funcționează așa cum ar trebui și metabolismul încetinește, capacitatea de a simți că ne este cald cald scade și ea.

Potrivit Journal of General Internal Medicine, aproximativ 40% dintre persoanele cu hipotiroidism se simt mai sensibile la frig.

Dureri de mușchi și de articulații

Persoanele cu hipotiroidism au un metabolism alterat, care este mai orientat spre catabolism, decât spre anabolism. Catabolismul este o stare de descompunere a țesutului muscular pentru producerea de energie, în timp ce anabolismul ne ajută la întărirea mușchilor.

Cu un nivel scăzut al hormonilor tiroidieni, masa musculară și puterea pot scădea, ceea ce duce la senzații de durere și slăbiciune.

Pielea este mai uscată și părul se rărește

Pielea uscată și rărirea părului sunt un alt semn al unei tiroide subactive. Creșterea și metabolismul foliculilor de păr și celulelor pielii sunt reglate de hormonii tiroidieni.

Menstruații neregulate

Modificările ciclului menstrual se pot produce din varii motive. Dar menstuațiile dureroase și/sau neregulate sunt unul dintre semnele unei tiroide hipoactive. Acest lucru se datorează faptului că hormonii tiroidieni sunt legați de funcționarea sistemului reproducător.

Potrivit unei recenzii publicate în ”Annals of the New York Academy of Sciences”, femeile cu hipotiroidism tind să experimenteze menstruații mai dureroase și mai neregulate.