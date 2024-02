Recent, Ion Țiriac, acum unul dintre cei mai bogați români, a dezvăluit că a început să practice tenisul dintr-o întâmplare, având în vedere că inițial optase pentru un cu totul alt sport.

În adolescență, miliardarul de astăzi și-a demonstrat abilitățile naturale într-un meci de tenis cu un stomatolog. S-a nimerit să joace cu el deoarece acesta rămăsese fără partener de joc.

Țiriac a dezvăluit că a început să practice tenisul dintr-o întâmplare. La vârsta de 15 ani, el lucra la Steagul Roșu, și era foarte dedicat hocheiului.

Dorința de a juca tenis a încolțit în momentul în care a fost solicitat de un stomatolog să participe la un meci, deoarece partenerul său a absentat.

„M-am apucat de tenis din greșeală. Eram un foarte bun junior la tenis de masă. Eram la Brașov, la faimosul club de sub Tâmpa, unde erau cele patru terenuri de tenis erau și acele două mese de tenis de masă.

În fiecare zi băteam mingea, dar era mult mai ieftin, și eram foarte bun la treaba asta. Veneau boierii dimineața, înainte să meargă la serviciu, să joace tenis de masă de la 6 la 7 dimineața.

Am început să adun mingile și țin minte, în 5 mai 1955 – eram bătrân, aveam 15 ani, munceam la Steagul Roșu, jucam hochei în fiecare sezon – și nu îi venise partenerul unui dentist. Strângeam mingile și i-am cerut racheta. Am luat-o și am început s-o țin de jumătate, pentru că nu știam s-o țin. Am dat, iar domnul m-a întrebat de când joc tenis. De acum cinci minute, i-am răspuns”, a povestit Ion Țiriac, potrivit prosport.ro.