Timp de 5 luni, pe parcursul a 5 module de curs şi 6 întâlniri de lucru, antreprenorii primesc consultanţa de branding, marketing şi PR de care au nevoie pentru a-şi lansa afacerea sau a-i îmbunătăţi imaginea și vizibilitatea pe piață. Pe durata cursului, participanţii sunt ghidaţi să folosească cele mai bune metode şi principii pentru a-şi construi brandul afacerii, strategia de vânzări, marketing şi PR, planul de lansare şi sunt sprijiniţi să îşi lanseze afacerea sau produsul, se arată în comunicatul agenției.

“Primim foarte multe solicitări de la antreprenori aflaţi la început de drum, care au idei extraordinare de business, dar nu au experienţa de branding, marketing şi PR pentru a-şi lansa corect afacerea încă de la început. Şi, de multe ori, bugetul necesar pentru a angaja o agenţie de comunicare nu este sustenabil în planul lor de afaceri.

Situaţia curentă a pandemiei globale şi studiile recente care arată că 1 din 2 start-uri nu supravieţuieşte în primul an (Barometrul afacerilor de tip start-up, lansat de EY România, în 2019), ne-au mobilizat să oferim procesul dezvoltat de noi unui număr cât mai mare de antreprenori.

Cursul de imagine Rise Up a luat naştere din dorinţa de a susţine cât mai multe afaceri cu potenţial să aibă success.”, Ludmila Ţoneş, Managing Partner Positive Communication.

Metoda dezvoltată de Positive Communication integrează consultanţa de branding, vânzări, marketing şi PR şi a fost testată şi rafinată continuu timp de 5 ani, în lucru cu antreprenori din diferite sectoare, cu afaceri aflate în stadii de dezvoltare diferite. Printre clienţii Positive se regăsesc Alesonor, dezvoltatorul complexului rezidenţial verde de lux Amber Gardens – cu peste 5 ani de colaborare, Grace Couture Cakes, primul business de cofetărie couture din România – cu peste 8 ani de colaborare, Avra Aesthetic Institute, institut de servicii estetice noninvazive– cu peste 3 ani de colaborare etc. Agenția a contribuit de-a lungul timpului prin serviciile oferite la crearea pieței și cererii de case verzi din România, la crearea pieței și cererii de sporturi extreme, dezvoltând și implementând strategia de marketing și comunicare pentru centrul de parașutism TNT Brothers timp de 9 ani, precum și la dezvoltarea internațioanală a brandului Rhea Costa timp de 9 ani.

“În 15 ani de carieră, am trecut de la a fi angajată într-o poziţie de top în una dintre cele mai importante agenții de PR din România, unde eram implicată în gestionarea imaginii unor companii multinaţionale precum Coca-Cola România, McDonald’s România etc., la a fi antreprenor, în serviciul antreprenorilor. În cadrul agenţiei Positive Communication, împreună cu partenera mea de bussiness, sora mea Gabriela Ţoneş, am dezvoltat un pachet integrat de servicii prin care compensăm lipsa echipelor multidisciplinare, pe care companiile multinaţionale cu care eram obişnuită să lucrez le au, dar pe care antreprenorii nu și le pot permite la început de business.”, adaugă Ludmila Ţoneş.

Cursul Rise Up se desfășoară online, pe platforma zoom, timp de 5 luni și acoperă etapele esenţiale în pregătirea lansării unei afaceri, produs sau serviciu: cercetare de piaţă, definirea ofertei (produselor şi preţurilor), crearea imaginii brandului și a instrumentelor de comunicare, stabilirea strategiei de vânzări, marketing şi PR, lansare şi follow-up lansare. După fiecare modul, antreprenorii au o întâlnire de lucru în care primesc feedback din partea echipei Positive Communication la temele pe care le au de implementat în etapa respectivă a cursului. În felul acesta, antreprenorii sunt ghidaţi să facă un progres real în fiecare etapă.

„De multe ori antreprenorii au mindset-ul potrivit, pot găsi multe resurse şi instrumente online, dar se pierd atunci când trebuie să le implementeze efectiv. Rise Up oferă informaţiile necesare şi, cel mai important, structura potrivită pentru implementarea lor, prin formarea unui grup de lucru care are acelaşi obiectiv şi motivaţie: lansarea afacerii la un termen bine definit.”, Ludmila Ţoneş.

Mai multe detalii despre structura cursului, puteţi găsi pe pagina de prezentare Rise Up.

Despre Positive Communication

Positive Communication este agenţia de marketing şi PR care foloseşte experienţa în branding, marketing, comunicare, social media şi talent relations pentru a susţine antreprenori şi companii să îşi atingă obiectivele de business.

Din 2011, Positive Communication funcţionează ca o echipă de brand management şi un consultant de încredere pentru companii de tip start-up, IMM şi pentru proiecte sociale.

De asemenea, având o experienţă multidisciplinar dezvoltată şi o reţea foarte bine stabilită de parteneri şi furnizori, Positive Communication oferă consultanţă afacerilor în diferite etape de dezvoltare, de la stadiul de idee la expunerea internaţională.

Printre clienţii pe care Positive Communication i-a susţinut în dezvoltarea afacerilor, timp de peste 5 ani de colaborare constantă se regăsesc: Glupul Alesonor (dezvoltatorul proiectului imobilar verde Amber Gardens), Grace Couture Cakes, Rhea Costa, TNT Brothers etc.

Agenţia Positive Communication este condusă de Ludmila Ţoneş.